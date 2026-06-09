15 tys. zł miesięcznie za dojenie krów. Praca od zaraz na stałe

Niemcy szukają pracowników do gospodarstwa mlecznego

W ostatnim czasie portal Fakt zwrócił uwagę na ofertę pracy, która może zainteresować osoby szukające zatrudnienia za granicą. Niemieckie gospodarstwo mleczne poszukuje pracowników i oferuje wynagrodzenie sięgające nawet 3500 euro miesięcznie. Choć zakres obowiązków jest szeroki i wymaga doświadczenia, pracodawca zapewnia stałą umowę oraz zakwaterowanie.

Dojenie 500 krów i opieka nad stadem

Oferta dotyczy stałej pracy w gospodarstwie mlecznym w północno-wschodnich Niemczech, a zatrudnienie dostępne jest od zaraz. Pracownik odpowiada między innymi za dojenie około 500 krów, utrzymanie czystości w oborach i hali udojowej, przygotowywanie kąpieli racic, kontrolę zdrowia zwierząt oraz monitorowanie jakości mleka. Dodatkowo konieczne jest sortowanie i przemieszczanie bydła oraz zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych ze stadem.

Wynagrodzenie nawet 15 tys. zł miesięcznie

Największą uwagę przyciągają oczywiście zarobki. Pracodawca oferuje od 2700 do 3500 euro brutto miesięcznie. Po przeliczeniu na polską walutę daje to około 11,7–15,2 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatkowym atutem jest zapewnione zakwaterowanie. Pracownicy mają do dyspozycji mieszkanie wyposażone w kuchnię, łazienkę oraz dostęp do internetu. Koszt wynajmu został określony na około 200 euro miesięcznie.

Pracodawca stawia jednak konkretne wymagania. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w pracy z bydłem mlecznym oraz znać język niemiecki przynajmniej na podstawowym poziomie.

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Dojenie krów w Polsce

W Polsce również można znaleźć pracę polegającą m.in. na dojeniu krów, lecz zarobki są tutaj znacznie niższe. Na takich stanowiskach pracownicy mogą liczyć na pensje od około 4 do 6 tys. zł brutto miesięcznie. Nic więc dziwnego, że mimo wymagającego charakteru pracy, zagraniczne gospodarstwa wciąż skutecznie przyciągają pracowników.