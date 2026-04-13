13-latka handlowała narkotykami w szkole. Policja dotarła do młodego dostawcy

13-latka handlowała mefedronem. Funkcjonariusze z Gdańska namierzyli 18-letniego dilera

1 kwietnia 2026 roku funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Gdańsku otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że 13-letnia dziewczynka może zajmować się handlem narkotykami wśród swoich rówieśników. Sprawą od razu zajęli się policjanci z Oruni, rozpoczynając intensywne działania.

Policjanci przeszukali mieszkanie nastolatki, przesłuchali świadków i wykonali szereg czynności operacyjnych. W ich trakcie dziewczynka przyznała się do przekazywania substancji psychotropowych innym nieletnim. Funkcjonariusze ustalili także osoby, które kupowały od niej narkotyki, w tym mefedron.

- Sprawa została potraktowana priorytetowo przez policjantów z wydziału kryminalnego, którzy współpracując z policjantami od problematyki nieletnich i patologii dotarli do podejrzanego o sprzedaż narkotyków nieletnim i obrót znaczną ilością narkotyków. 18-letni mężczyzna został zatrzymany w miniony piątek w jednym z mieszkań na ternie gminy Żukowo - informują funkcjonariusze z Gdańska.

Surowe konsekwencje dla 18-latka. 13-latki staną przed sądem dla nieletnich

18-latek usłyszał zarzuty, a za popełnione czyny może mu grozić kara nawet 20 lat pozbawienia wolności.

- Następnego dnia mężczyzna stanął przed sądem, który na wniosek prokuratury podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. W związku z tą sprawą przed sądem dla nieletnich staną również dwie 13-latki - zaznaczają mundurowi.

Jedna z małoletnich będzie odpowiadać za handel niedozwolonymi substancjami, natomiast druga za ich przyjmowanie. Postępowanie w tej sprawie wciąż ma charakter rozwojowy.

- Policjanci apelują do rodziców o szczególną czujność i baczne obserwowanie swoich dzieci. Często spędzany czas poza domem może być okazją do eksperymentowania z alkoholem, czy narkotykami. Przypominamy, że nieletni również podlegają odpowiedzialności karnej - dodają policjanci.

