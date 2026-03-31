13-latek na rowerze wpadł pod BMW. Dramatyczny finał na przejściu pod Gdańskiem

Wypadek na ulicy Wybickiego w Lublewie. Rowerzysta w szpitalu

Funkcjonariusze wyjaśniają przyczyny i przebieg zdarzenia, do którego doszło w sobotę, 28 marca, w jednej z miejscowości gminy Kolbudy na Pomorzu. Po godzinie 19 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał zgłoszenie o wypadku na ul. Wybickiego w Lublewie i niezwłocznie skierował na miejsce patrol drogówki.

- Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wstępnie ustalili jego przebieg. 20-letni kierujący BMW najechał na 13-letniego rowerzystę, który przejeżdżał przez jezdnię na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Ranna chłopak została odwieziony do szpitala w Gdańsku - informują policjanci z Pruszcza Gdańskiego.

Kierowca BMW był trzeźwy. Śledczy zatrzymali mu prawo jazdy

Policjanci ruchu drogowego razem z technikiem kryminalistyki dokładnie sprawdzili miejsce wypadku oraz pojazdy. Sporządzili dokumentację, w tym szkic sytuacyjny i zdjęcia. Przeprowadzono również badanie trzeźwości kierowcy BMW. Mężczyzna był trzeźwy. Mundurowi zdecydowali o zatrzymaniu jego prawa jazdy.

Śledczy nadal szczegółowo analizują okoliczności zdarzenia. Za spowodowanie wypadku grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

- Policjanci przypominają, że na drodze każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek zachować ostrożność. Szczególnie w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych warto zwracać uwagę na zachowanie pieszych czy innych kierujących. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – piesi, rowerzyści, motocykliści i użytkownicy hulajnóg są szczególnie którzy są narażeni na konsekwencje zdarzeń drogowych. Szczególnie teraz, w okresie wiosennym, gdy sporo osób wybiera taki sposób przemieszczania się, należy uważać i starać się przewidzieć zachowanie innych uczestników ruchu - przypominają funkcjonariusze.

