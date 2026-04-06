Zajączek, jajko i data narodzin Jezusa. Ciekawostki o świętach chrześcijańskich zaskakują

Chrześcijańskie święta z pogańskimi korzeniami. Skąd wzięły się świąteczne tradycje?

Boże Narodzenie oraz Wielkanoc uznawane są za najważniejsze filary chrześcijańskiego kalendarza, jednak ich źródła tkwią w czasach na długo przed erą Chrystusa. Mnóstwo symboli i obrzędów, które dziś traktujemy jako ściśle religijne, wyewoluowało z dawnych, pogańskich rytuałów. Celebracje przesilenia zimowego, nadejścia wiosny czy odradzania się przyrody stanowiły centrum życia dawnych społeczności. Wraz z upływem wieków elementy te w naturalny sposób przeniknęły do rodzącej się kultury chrześcijańskiej.

Najlepszym tego przykładem jest Boże Narodzenie, świętowane globalnie 25 grudnia. Tymczasem Ewangelia według św. Łukasza podaje, że pasterze spędzali noce pod gołym niebem, pilnując swoich stad. Historycy podkreślają, że zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, owce wypasano na zewnątrz od marca do połowy listopada. Na tej podstawie można wykluczyć zimową datę narodzin Jezusa.

Z perspektywy astronomicznej słynna "Gwiazda Betlejemska" mogła być w rzeczywistości wyjątkową koniunkcją Jowisza i Saturna z 7 roku p.n.e., doskonale widoczną z terenów północnego Izraela. To zjawisko pokrywa się z przypuszczalnym okresem przyjścia na świat Chrystusa, który datuje się na lata 8-6 p.n.e. Ten jasny świetlisty punkt na niebie zaobserwowano jesienią, najprawdopodobniej w październiku, co obala mit grudniowej nocy.

Dlaczego 25 grudnia?

Dlaczego w takim razie narodziny Jezusa obchodzimy akurat 25 grudnia? Odpowiedź może kryć się w dawnych, pogańskich tradycjach. U Słowian w tym czasie celebrowano przesilenie zimowe - moment odradzania się Słońca i triumfu światła nad mrokiem. Chrześcijanie zręcznie zaadaptowali ten termin, nadając mu nowy, teologiczny sens jako dzień narodzin Zbawiciela. Dzięki takiemu zabiegowi udało się wyprzeć pogańskie kulty, pozwalając jednocześnie świeżo nawróconym ludom na kontynuowanie radosnego świętowania w znanym im terminie.

Zajączek i bogini Eostre

Identyczny mechanizm asymilacji zadziałał w przypadku Wielkanocy. Doskonałym przykładem jest zając, nierozłącznie związany ze słowiańskimi Jarymi Godami i wiosennym przebudzeniem natury. Według dawnych wierzeń anglosaska bogini wiosny Eostre (znana też jako Ostara) przybierała formę zająca u progu nowej pory roku. Jej kult uroczyście celebrowano na terenach Brytanii właśnie w pierwszych dniach wiosny.

Pierwsze wmianki o Eostre pochodzą z 725 roku. Beda Czcigodny, anglosaski mnich, odnotował, że poganie czcili boginię w okresie Eosturmonap, wiążąc ją z porannym światłem, świtem i płodnością. Kultowi towarzyszyły huczne, obfite biesiady. Te pogańskie obchody istniały na długo zanim w pełni ukształtowały się chrześcijańskie tradycje wielkanocne.

Skąd wzięły się pisanki? Zaskakująca historia wielkanocnego zająca

To właśnie od imienia wiosennej bogini pochodzą współczesne nazwy Wielkanocy - angielskie „Easter” oraz niemieckie „Ostern”. Wokół postaci Eostre z czasem wyrosła bogata mitologia. Jedna z najpopularniejszych legend mówi o zimowym dniu, kiedy bogini natknęła się na umierającego ptaka. Aby uratować mu życie, zamieniła go w zająca. Co ciekawe, zwierzę nadal potrafiło jednak znosić jaja. W dowód wdzięczności zając udekorował kilka z nich i wręczył swojej wybawicielce.

Badacze podkreślają jednak, że nie ma dowodów na to, by dawni poganie obchodzący Jare Gody rzeczywiście skonstruowali tę historię. Eksperci zakładają, że ta barwna opowieść narodziła się znacznie później, gdy dawne kulty już wymarły, a Wielkanoc miała ustaloną formę. Niemniej jednak, te legendarne motywy ostatecznie na stałe wplotły się w obchody świąt Zmartwychwstania.

Chrześcijaństwo zaadaptowało wizerunek zająca stosunkowo późno, bo w okolicach XVII wieku, nadając mu zupełnie nowe, religijne znaczenie - miał symbolizować grzesznika poszukującego drogi do Chrystusa. Z upływem lat do obrzędowości włączono także zwyczaj malowania jaj, czyli tworzenia pisanek. Sam zając przeszedł kolejną ewolucję, stając się sympatycznym roznosicielem wielkanocnych prezentów dla dzieci, stanowiąc tym samym wiosenny odpowiednik grudniowego Świętego Mikołaja.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

CIESZYŃSKI: RZĄD NAGANIA PACJENTÓW PRYWATNEJ SŁUŻBIE ZDROWIA | Poranny Ring