Wszedł do kościoła i zniszczył mikrofon. To nie wszystko, co śledczy zarzucili 66-latkowi!

Spis treści
- Mieszkańcy Tczewa przecierali oczy ze zdumienia na wieść o zuchwałym incydencie w miejscowej parafii.
- Nieznany początkowo wandal zdewastował sprzęt audio, a także usiłował sforsować zabezpieczenia puszki na ofiary, dlatego mundurowi od razu ruszyli do akcji.
- Kryminalni szybko namierzyli podejrzewanego seniora, który odpowie teraz za uszkodzenie mienia i próbę kradzieży z włamaniem.
Akt wandalizmu w tczewskim kościele. Mundurowi ruszyli tropem sprawcy
Tczewscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zniszczenia mikrofonu oraz usiłowania włamania do skarbonki w jednym z lokalnych kościołów. Ustalaniem szczegółów zdarzenia zajęli się funkcjonariusze wydziału kryminalnego. Po zebraniu i przeanalizowaniu materiału dowodowego wytypowali mężczyznę, którego podejrzewali o udział w tych zdarzeniach.
- Policjanci przyjęli zawiadomienie dotyczące zdarzeń, do których doszło w jednym z kościołów na terenie Tczewa. Sprawa dotyczyła zniszczenia mikrofonu oraz próby włamania do znajdującej się w kościele skarbonki. Czynności w tej sprawie podjęli policjanci pionu kryminalnego. Funkcjonariusze zgromadzili i przeanalizowali materiał dowodowy – informują policjanci z Tczewa.
66-letni sprawca kradzieży w Tczewie w rękach policji. Senior może trafić za kratki na 10 lat
Policjanci zatrzymali w związku ze sprawą 66-letniego mężczyznę, którego następnie przewieziono do jednostki policji. Na podstawie zebranych dowodów śledczy przedstawili mu dwa zarzuty: zniszczenia mienia o wartości 850 złotych oraz usiłowania kradzieży z włamaniem. Za zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat więzienia, z kolei za kradzież z włamaniem Kodeks karny przewiduje od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Również w przypadku usiłowania sprawca podlega karze w granicach przewidzianych za dokonanie danego przestępstwa. O dalszych losach 66-latka zdecyduje sąd.