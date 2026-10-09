Wszedł do kościoła i zniszczył mikrofon. To nie wszystko, co śledczy zarzucili 66-latkowi!

Nietypowe zdarzenie w jednym z tczewskich kościołów! Ktoś uszkodził mikrofon i usiłował włamać się do skarbonki znajdującej się w świątyni. Sprawą zajęła się policja, która po analizie zgromadzonych dowodów zatrzymała 66-letniego mężczyznę. Zatrzymany usłyszał dwa zarzuty. Grozi mu za nie nawet 10 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie rozstrzygnie sąd. Szczegóły poniżej.

Autor: mat. policji/ Pixabay.com