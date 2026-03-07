Wielkanoc wcześniej niż zazwyczaj. W tym roku duża zmiana

Wielkanoc wcześniej niż zwykle. W 2026 roku święta przypadają znacznie szybciej

Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu chrześcijańskim, ale w przeciwieństwie do Bożego Narodzenia nie ma stałej daty. Co roku wypada w innym terminie – czasem pod koniec marca, a czasem dopiero w drugiej połowie kwietnia. W 2026 roku nastąpi wyraźna zmiana.

Kiedy przypada Wielkanoc w 2026 roku?

Święta wielkanocne w 2026 roku obchodzimy już 5 kwietnia, więc lada moment. Poniedziałek Wielkanocny, czyli popularny śmigus-dyngus, będziemy obchodzić dzień później - 6 kwietnia. Co ciekawe, rok temu świętowaliśmy Wielkanoc 20 kwietnia - znacznie później.

Wielkanoc wolne od pracy

Wielkanoc to nie tylko czas rodzinnych spotkań i wieloletnich tradycji, ale także moment, kiedy wiele osób może na chwilę zwolnić tempo codziennych obowiązków. W świątecznym kalendarzu znajdują się dni ustawowo wolne od pracy, dzięki czemu Polacy mają okazję spędzić więcej czasu z bliskimi, odpocząć i celebrować świąteczną atmosferę. Jak wygląda to w praktyce? Które dni w Wielkanoc są wolne?

W Polsce Wielkanoc obejmuje dwa dni wolne od pracy:

Niedzielę Wielkanocną – pierwszy dzień świąt

Poniedziałek Wielkanocny (lany poniedziałek) – drugi dzień świąt

W praktyce wygląda to tak:

Niedziela Wielkanocna i tak przypada w niedzielę, która dla większości osób jest dniem odpoczynku.

Poniedziałek Wielkanocny to dodatkowy dzień ustawowo wolny, dzięki czemu wiele osób ma świąteczny, długi weekend.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych zawodach, np. w służbie zdrowia, gastronomii, transporcie czy służbach mundurowych - praca w święta jest możliwa, a pracownikowi przysługuje wtedy rekompensata, np. dodatkowy dzień wolny.