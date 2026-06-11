Wielka obława policji na terenie całego kraju. Prawie dwa tysiące zatrzymanych

Ogólnopolska obława policji. Tysiące poszukiwanych przestępców w rękach służb

Blisko 2 tysiące osób ściganych przez policję i wymiar sprawiedliwości zostało zatrzymanych podczas szeroko zakrojonej akcji przeprowadzonej w całym kraju. Wśród ujętych znaleźli się m.in. podejrzani o gwałty, członkowie grup przestępczych oraz osoby zajmujące się handlem narkotykami. Funkcjonariusze kontrolowali również legalność pobytu cudzoziemców. W wyniku działań zatrzymano blisko 140 osób łamiących przepisy imigracyjne, a wobec wielu z nich rozpoczęto procedury deportacyjne.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, działania przeprowadzono 8 i 9 czerwca. W operacji uczestniczyło 24 503 policjantów wspieranych przez blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej z całego kraju. Mundurowi skupili się na osobach ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości i ściganych na podstawie listów gończych oraz nakazów doprowadzenia wydanych przez sądy i prokuratury.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że była to kolejna tego typu akcja w tym roku. Poprzednia odbyła się na początku marca i zakończyła się zatrzymaniem 1944 osób. Tym razem liczba ujętych była jeszcze wyższa i wyniosła 1952 osoby.

Obława na obcokrajowców. Obywatele Ukrainy i Białorusi w rękach policji

Podczas operacji zatrzymano także 169 cudzoziemców poszukiwanych przez polskie organy ścigania. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy, których było 117. Wśród zatrzymanych znaleźli się również obywatele Gruzji i Białorusi. Funkcjonariusze ujęli ponadto cztery osoby ścigane europejskimi nakazami aresztowania oraz czerwonymi notami Interpolu.

W mieszkaniu poszukiwanego znaleziono narkotyki i maczetę. Miał też tysiące złotych w gotówce

W trakcie jednej z realizacji policjanci weszli do miejsca pobytu poszukiwanego obywatela Ukrainy. Na miejscu zabezpieczyli znaczne ilości kokainy, amfetaminy, metamfetaminy, marihuany oraz tabletek MDMA. Oprócz narkotyków znaleziono także maczetę, noże, pałkę oraz około 12 tysięcy złotych w gotówce.

W ramach współpracy międzynarodowej zatrzymano również Polaka ściganego przez francuski wymiar sprawiedliwości za przemyt 133 kilogramów marihuany. W ręce służb wpadł także obywatel Ukrainy poszukiwany przez Niemcy za organizowanie przemytu ludzi do Europy.

Deportacje cudzoziemców po akcji Straży Granicznej. Złapani stanowili zagrożenie

Jak podaje „Rzeczpospolita”, równolegle Straż Graniczna przeprowadziła ponad 1200 kontroli związanych z legalnością pobytu cudzoziemców w Polsce. W ich trakcie ujawniono blisko 140 osób naruszających obowiązujące przepisy.

Wobec niemal 90 cudzoziemców rozpoczęto postępowania zmierzające do ich wydalenia z kraju. W 15 przypadkach decyzje te były związane z uznaniem danych osób za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Express Biedrzyckiej - Jacek Karnowski