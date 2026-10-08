Wakacje zimą. Tu Polacy odpoczywają w listopadzie i grudniu

Wakacje zimą. Gdzie lecieć poza sezonem?

Zima w Polsce ma swój urok, ale bez wątpienia nie jest to czas, kiedy możemy wypocząć w blasku słońca. Właśnie dlatego wiele osób w tym okresie w roku wybywa za granicę, a dokładnie do lokalizacji, w których termometry pokazują wyższe temperatury. Pierwsza myśl większości osób to oczywiście Egipt. Tak, jest to jedna z najpopularniejszych miejscówek na taki wypad. Afrykańskie państwo zachwyca wówczas piękną pogodą i należy do jednych z tańszych destynacji. Co jednak poza Egiptem? Jakie jeszcze kierunki warto brać pod uwagę?

Nie tylko Egipt. Te kierunki warto brać pod uwagę zimą

Choć Egipt jest lubianym przez Polaków kierunkiem, to okazuje się, że w okresie jesienno-zimowym są także inne miejsca warte odwiedzenia, w których pogoda jest iście wakacyjna. Jeśli planujecie zimą uciec z Polski do nieco cieplejszego miejsca, sprawdźcie naszą galerię poniżej - zamieściliśmy tam kilka państw idealnych na krótki lub nieco dłuższy wypad w listopadzie i grudniu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wakacje zimą. Tu warto polecieć

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Wakacje poza Polską. O czym pamiętać?

Jeśli zamiast śnieżnych ferii wybieramy wakacje zimą w cieplejszym klimacie, często decydujemy się na kierunki afrykańskie, takie jak Egipt, Maroko, Tunezja czy Wyspy Zielonego Przylądka. Przed wyjazdem warto jednak dokładnie sprawdzić wymagania dotyczące wjazdu do danego kraju. Należy pamiętać o ważnym dokumencie tożsamości, ewentualnej wizie, ubezpieczeniu oraz wymaganych szczepieniach. Nie można też zapomnieć o regularnie przyjmowanych lekach i zabraniu ich odpowiedniego zapasu, najlepiej wraz z receptą lub zaświadczeniem lekarskim. W przypadku egzotycznych kierunków warto również wcześniej sprawdzić zalecenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.