Tragiczny wypadek pod Sztumem. Ujawniono tożsamość ofiar zmiażdżonego BMW

Dachowanie BMW na łuku drogi

Dramat rozegrał się bladym świtem w sobotę, 4 lipca. Za kierownicą BMW siedział 22-letni mężczyzna, który nagle stracił kontrolę nad autem na zakręcie, po czym zjechał na pobocze, zaczął dachować i z potężnym impetem wbił się w nasyp. Uderzenie miało tak potworną siłę, że pojazd zamienił się w pogiętą stertę złomu. Życie na miejscu straciły cztery osoby, a wśród ofiar znalazła się zaledwie 12-letnia dziewczynka. Jedna z osób podróżujących samochodem trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu.

Śledczy z policji i prokuratury natychmiast rozpoczęli pracę na miejscu zdarzenia, aby ustalić, co dokładnie doprowadziło do tej drogowej katastrofy. Według pierwszych ustaleń główną przyczyną mogła być zbyt duża prędkość, jednak służby biorą pod uwagę także inne scenariusze, które mogły wpłynąć na utratę panowania nad samochodem.

Wstrząs wśród mieszkańców po wypadku na Pomorzu. Kondolencje płyną z całego regionu

Mieszkańcy Postolina oraz sąsiednich miejscowości nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Lokalna społeczność otwarcie mówi o niewyobrażalnej tragedii, która spadła na nich niczym grom z jasnego nieba. Internet zalała fala poruszających wpisów, w których ludzie z całego regionu łączą się w bólu z rodzinami ofiar i oferują im swoje wsparcie. Komentujący nie ukrywają, że cała okolica pogrążyła się w głębokiej żałobie po tej niepowetowanej stracie.

Kim były ofiary wypadku w Postolinie? Starostwo potwierdza

W godzinach popołudniowych oficjalnie poinformowano o tożsamości osób, które zginęły w rozbitym aucie. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sztumie wydali komunikat, z którego wynika, że życie stracili najbliżsi jednego z lokalnych działaczy samorządowych.

„Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Ś.P. Mateusza i Eweliny, syna i synowej Radnego Rady Powiatu, Pana Józefa Warunka”

– przekazano w chwytającym za serce komunikacie opublikowanym na platformie Facebook.

Po tych tragicznych informacjach cała społeczność Sztumu zjednoczyła się w bólu, a władze samorządowe oraz sąsiedzi przekazują wyrazy współczucia radnemu, na którego spadł ten niewyobrażalny cios.

W intencji zmarłych w wypadku odbędzie się uroczysta msza święta. Została ona zaplanowana na niedzielę, 5 lipca, o godzinie 10:00 w parafii pod wezwaniem Maksymiliana Marii Kolbe, która znajduje się w Białej Górze.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie