To najlepsze miasta świata do zwiedzania. Wyróżniono 4 polskie aglomeracje!

Ranking 100 najbardziej polecanych miast do zwiedzania pieszo

Polskie miasta znalazły się w gronie najciekawszych kierunków do zwiedzania pieszo na świecie - wynika z najnowszego rankingu przygotowanego przez serwis FREETOUR.com, platformę łączącą podróżnych z lokalnymi przewodnikami w ponad 1100 miastach. Zestawienie na 2026 rok powstało w oparciu o miliony rezerwacji, opinii oraz rzeczywistych doświadczeń turystów, dzięki czemu pokazuje nie tylko popularność miejsc, ale przede wszystkim ich autentyczną atrakcyjność. Co ciekawe, w rankingu wyróżniono aż cztery polskie aglomeracje.

Polska w światowej czołówce

Cztery polskie aglomeracje znalazły się w zestawieniu 100 najlepszych miast do zwiedzania pieszo w 2026 roku. To wyraźny sygnał, że Polska przyciąga turystów nie tylko historią, ale i wyjątkową atmosferą. Jakie konkretnie lokalizacje znalazły się w zestawieniu? O tym dowiecie się z galerii zdjęć poniżej!

Spacerem przez historię i kulturę

Z danych Freetour.com wynika jasno: turyści coraz częściej wybierają zwiedzanie piesze, które pozwala lepiej poznać lokalny klimat. Największą popularnością cieszą się:

spacery po historycznych centrach miast,

wycieczki związane z II wojną światową,

trasy odkrywające dziedzictwo żydowskie i miejsca pamięci.

To właśnie takie doświadczenia sprawiają, że zwiedzanie staje się bardziej osobiste i angażujące.

Najlepsze miasta świata – kto na podium?

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się największe turystyczne potęgi:

Budapeszt Rzym Wiedeń Barcelona Madryt Paryż Praga Neapol Florencja Lizbona

To miasta, które od lat przyciągają miliony turystów, jednak rosnąca pozycja Polski pokazuje, że trendy w turystyce miejskiej się zmieniają.