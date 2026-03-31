To najlepsze miasta świata do zwiedzania. Wyróżniono 4 polskie aglomeracje!

Anastazja Lisowska
2026-03-31 3:10

Polskie miasta coraz śmielej zaznaczają swoją obecność na turystycznej mapie świata. Najnowszy ranking przygotowany przez serwis Freetour.com nie pozostawia wątpliwości - aż cztery polskie aglomeracje znalazły się w zestawieniu 100 najlepszych miast do zwiedzania pieszo w 2026 roku.

Ranking 100 najbardziej polecanych miast do zwiedzania pieszo

Polskie miasta znalazły się w gronie najciekawszych kierunków do zwiedzania pieszo na świecie - wynika z najnowszego rankingu przygotowanego przez serwis FREETOUR.com, platformę łączącą podróżnych z lokalnymi przewodnikami w ponad 1100 miastach. Zestawienie na 2026 rok powstało w oparciu o miliony rezerwacji, opinii oraz rzeczywistych doświadczeń turystów, dzięki czemu pokazuje nie tylko popularność miejsc, ale przede wszystkim ich autentyczną atrakcyjność. Co ciekawe, w rankingu wyróżniono aż cztery polskie aglomeracje.

Polska w światowej czołówce

Cztery polskie aglomeracje znalazły się w zestawieniu 100 najlepszych miast do zwiedzania pieszo w 2026 roku. To wyraźny sygnał, że Polska przyciąga turystów nie tylko historią, ale i wyjątkową atmosferą.

Najlepsze miasta świata do zwiedzania pieszo. Polska wysoko w rankingu

Spacerem przez historię i kulturę

Z danych Freetour.com wynika jasno: turyści coraz częściej wybierają zwiedzanie piesze, które pozwala lepiej poznać lokalny klimat. Największą popularnością cieszą się:

  • spacery po historycznych centrach miast,
  • wycieczki związane z II wojną światową,
  • trasy odkrywające dziedzictwo żydowskie i miejsca pamięci.

To właśnie takie doświadczenia sprawiają, że zwiedzanie staje się bardziej osobiste i angażujące.

Najlepsze miasta świata – kto na podium?

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się największe turystyczne potęgi:

  1. Budapeszt
  2. Rzym
  3. Wiedeń
  4. Barcelona
  5. Madryt
  6. Paryż
  7. Praga
  8. Neapol
  9. Florencja
  10. Lizbona

To miasta, które od lat przyciągają miliony turystów, jednak rosnąca pozycja Polski pokazuje, że trendy w turystyce miejskiej się zmieniają.

