Od drewnianych zabawek po Atari. Tak zmieniały się prezenty pod choinką w PRL-u

Róża Karsznia
2026-05-29 15:37

Okres świąt Bożego Narodzenia niezmiennie budzi w nas dziecięce wspomnienia. Charakterystyczne są tu wspólne spotkania z bliskimi, unoszący się zapach pierników, jak również euforia wywołana prezentami, które napełniały nasze serca radością. W przypadku wielu osób, zwłaszcza tych, którzy swoje dzieciństwo spędzili w epoce PRL-u, istotnym składnikiem tych wspomnień okazują się ówczesne zabawki. Przekonajcie się, czy rozpoznajecie te znane zabawki!

Święta w PRL-u. Każdy marzył o tych prezentach! 

W latach 70. i 80. na polskim rynku dominowały zabawki, które dziś wzbudzają nostalgię. Kto nie pamięta kultowych „klocków konstrukcyjnych”, które pozwalały na budowanie wymyślonych światów? Ich prosta forma i możliwość dowolnej konfiguracji rozwijały wyobraźnię i kreatywność dzieci. Nie można zapomnieć o popularnych „zabawkach z drewna”, takich jak kolorowe klocki, układanki czy drewniane samochodziki, które były nie tylko estetyczne, ale także trwałe.

Innym symbolem dzieciństwa były lalki, które w PRL-u często wykonywane były z materiałów dostępnych w tamtych czasach. Lalki były marzeniem wielu dziewczynek. Umożliwiały one odtwarzanie codziennych ról i scenek, rozwijając umiejętności społeczne i empatię. Chłopcy natomiast z zapartym tchem bawili się „militarnymi” zestawami zabawek, wśród których nie brakowało plastikowych żołnierzyków czy czołgów.

Warto także wspomnieć o grach planszowych, które były nieodłącznym elementem rodzinnych spotkań. „Grzybobranie” czy „Monopoly” mogły dostarczyć wiele godzin rozrywki. Były to chwile, kiedy rodziny zasiadały razem, by rywalizować, śmiać się i spędzać czas w miłej atmosferze. Zobaczcie więcej w naszej galerii poniżej! 

Te prezenty dostawały dzieci w PRL-u. Wielu z was na pewno je pamięta!
Zabawki z PRL-u to nie tylko przedmioty, ale również symbole dziecięcych marzeń i radości. Dziś, w czasach cyfryzacji, warto wrócić do korzeni i przypomnieć sobie, jak wiele satysfakcji dawały proste zabawy. Warto też wprowadzać te tradycje do współczesnych świąt, dzieląc się nimi z młodszym pokoleniem. Może to być doskonała okazja, by pokazać dzieciom, jak bawić się bez nowoczesnych technologii, a jednocześnie nauczyć ich wartości, które niosą ze sobą zabawki z przeszłości.

