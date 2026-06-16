Tę kontrolę zapamiętają na długo! Kierowca usłyszy zarzuty, a pasażer trafi prosto do więzienia

Kontrola drogowa w Lęborku. Kierowca pod lupą, pasażer trafi za kratki

W sobotę, 13 czerwca, po godz. 20:00 policjantki ruchu drogowego zatrzymały do kontroli na Alei Niepodległości w Lęborku kierowcę Peugeota. Za kierownicą siedział 31-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Nerwowe i nadpobudliwe zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszek. Badanie alkomatem nie wykazało alkoholu, jednak narkotest wskazał, że kierowca mógł znajdować się pod wpływem metamfetaminy oraz benzodiazepinów.

- Policjantki zatrzymały mężczyznę, jego prawo jazdy i odholowały Peugeota. Od 31-latka została pobrana krew do badań na zawartość środków odurzających. Do komendy Policji doprowadzony został też 28-letni pasażer, mieszkaniec Lęborka, bowiem sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach informacyjnych wykazało, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary roku i dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Lęborku skazał go na pobyt w więzieniu za przestępstwo posiadania narkotyków – informują funkcjonariusze z Lęborka.

Jeden trafił do więzienia, drugi może usłyszeć zarzuty. Finał kontroli w Lęborku

28-letni mieszkaniec Lęborka został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną wcześniej karę pozbawienia wolności. Znacznie mniej pewna jest sytuacja 31-letniego kierowcy Peugeota. Jeśli badania laboratoryjne potwierdzą obecność narkotyków w jego organizmie w chwili prowadzenia pojazdu, usłyszy zarzuty.

- Śledczy przedstawią mu zarzuty przestępstwa zagrożonego karą 3 lat pozbawienia wolności i co najmniej 3-letnim zakazem prowadzenia pojazdów – dodają mundurowi.

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