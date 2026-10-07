Szkolny autobus ostrzelany z wiatrówki. Sprawcy oddali kilkanaście strzałów

Akt wandalizmu w pomorskich Skarszewach wywołał zaniepokojenie mieszkańców, ponieważ celem ataku stał się pojazd dowożący uczniów do szkoły.

Niezidentyfikowani chuligani zniszczyli auto przy użyciu wiatrówki, a koszt naprawy oszacowano na około trzy tysiące złotych .

. Włodarz miasta prosi mieszkańców o wsparcie w namierzeniu winnych, przypominając, że zniszczonym samochodem codziennie podróżują dzieci.

Funkcjonariusze ze skarszewskiego komisariatu w powiecie starogardzkim przyjęli zawiadomienie o uszkodzeniu szkolnego pojazdu w środę, 7 października. Samochód stał na parkingu przy miejscowym Zespole Szkół Publicznych. Z zebranych przez śledczych informacji wynika, że atak wandali nastąpił między godziną 16 we wtorek a wczesnym środowym porankiem. Sposób uszkodzenia karoserii jasno wskazuje na użycie broni pneumatycznej. Do pracy natychmiast przystąpił policyjny technik, który dokładnie obejrzał miejsce zdarzenia, zabezpieczył ślady i sporządził dokumentację fotograficzną.

Strzały w Skarszewach. Zniszczono szkolny bus

Szczegóły zniszczeń przekazał Polskiej Agencji Prasowej asp. sztab. Marcin Kunka, reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Starogardzie Gdańskim. Mundurowy potwierdził, że wartość strat wynosi około trzy tysiące złotych. Sprawcy wybili przednią i boczną szybę, a także mocno porysowali karoserię. Sytuacja ta mocno poruszyła Jacka Pauliego, burmistrza Skarszew. Samorządowiec opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym prosi świadków o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w schwytaniu sprawców zdarzenia.

Burmistrz Skarszew o zniszczonym busie: Na co dzień jeżdżą nim nasze dzieci

„15 strzałów oddanych najprawdopodobniej z broni pneumatycznej do szkolnego busa - szok i przerażenie! Nieznany sprawca ostrzelał zaparkowany szkolny bus, którym na co dzień jeżdżą nasze dzieci. Pojazd stał przez noc przy Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach. Sprawę tej niepokojącej dewastacji bada policja. Wszystkie osoby mające potencjalne informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji. Mam nadzieję, że skrajna głupota lub nienawiść zostaną ukarane” - napisał samorządowiec.

Mundurowi weryfikują teraz nagrania z pobliskich kamer, aby odtworzyć dokładny przebieg zajścia. Śledczy proszą o kontakt wszystkich świadków i osoby dysponujące jakimikolwiek szczegółami w tej sprawie. Informacje można zgłaszać dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, dzwoniąc pod numer telefonu 47 742 72 22 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].