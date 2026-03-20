System kaucyjny w Polsce pod lupą. Zaskakujące wyniki nowego badania

Zasady funkcjonowania zwrotu opakowań

System kaucyjny ma na celu znaczne podniesienie wskaźników recyklingu takich materiałów jak aluminiowe puszki, plastikowe oraz szklane butelki. Klienci podczas codziennych zakupów doliczają do rachunku drobną opłatę, którą mogą później odzyskać, oddając puste sztuki do wyznaczonych punktów w marketach lub automatach. Takie rozwiązanie bezpośrednio minimalizuje ilość zanieczyszczeń trafiających do środowiska i stymuluje ponowne przetwarzanie cennych surowców. Wdrożone niedawno przepisy stanowią bardzo ważny element strategii ekologicznej, która współgra z postulatami Unii Europejskiej w zakresie budowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Rodzi się jednak pytanie o to, jak wygląda faktyczny poziom wiedzy konsumentów w tym zakresie.

Świadomość ekologiczna i statystyki użytkowania

Badanie instytutu IQS dla firmy ALPLA precyzyjnie obrazuje społeczne podejście do nowych zasad. Aż 88 proc. ankietowanych zdaje sobie sprawę z obecności systemu kaucyjnego, podczas gdy 6 proc. zakłada, że dopiero zostanie ono wdrożone. Zaskakiwać może fakt, że dokładnie 6 proc. obywateli nigdy wcześniej nie słyszało o podobnych innowacjach w naszym kraju. Raport dowodzi jednocześnie, że puste pojemniki do punktów zbiórki oddaje łącznie 62 proc. osób, przy czym 40 proc. robi to całkowicie regularnie, a 22 proc. zaledwie okazjonalnie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

12

Problemy systemu kaucyjnego

Raport jednoznacznie udowadnia, że największą przeszkodą dla ankietowanych jest uciążliwość związana z magazynowaniem pustych opakowań w domach. Kolejną bolączką są częste awarie maszyn przyjmujących surowce lub ich przepełnienie. Z kolei uczestnicy badania, którzy całkowicie ignorują zbiórkę, wprost tłumaczą swoją postawę brakiem odpowiednich automatów w najbliższej okolicy.