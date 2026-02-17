Strażnicy miejscy w Gdańsku z nowym wyposażeniem. Każdy ruch będzie rejestrowany

D.P
2026-02-17 12:35

Od poniedziałku, 16 lutego strażnicy miejscy w Gdańsku testują wideorejestratory przypinane do mundurów. Urządzenia mają pomóc w rozstrzyganiu sporów i monitorowaniu przebiegu interwencji. Jeśli pilotaż zakończy się sukcesem, kamery staną się stałym elementem wyposażenia patroli. To koniec sytuacji "słowo przeciwko słowu".

Strażnicy miejscy mają nagrywać swoje akcje! Wszystkie szczegóły będą na taśmie

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Wielki Brat patrzy? Szczegóły techniczne urządzeń

Funkcjonariusze z Gdańska rozpoczęli w poniedziałek, 16 lutego, testy nowoczesnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Jak informuje portal "Puls Gdańska", pilotażowy program ma na celu sprawdzenie przydatności kamer nasobnych w codziennej pracy patroli. Nagrania mają służyć jako obiektywny materiał dowodowy, pozwalający na precyzyjną ocenę zachowania obu stron interwencji – zarówno mundurowych, jak i legitymowanych obywateli.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie przejrzystości działań służb porządkowych. Zarejestrowany materiał wideo pozwoli na szybkie rozwianie wątpliwości w spornych sytuacjach, zwłaszcza gdy mieszkańcy zgłaszają zastrzeżenia co do zasadności lub przebiegu czynności służbowych. Podobne rozwiązania z powodzeniem stosowane są już w innych miastach Polski oraz Europy. Pozytywny wynik obecnych testów może oznaczać włączenie wideorejestratorów do stałego ekwipunku gdańskich strażników.

Czy kamery ostudzą emocje podczas interwencji?

W ramach trwającego eksperymentu do rąk funkcjonariuszy z Referatu Dzielnicowego II oraz Referatu Interwencyjnego trafiło osiem kamer. Sprzęt charakteryzuje się dużą wydajnością, umożliwiając ciągłą pracę nawet przez całą, 12-godzinną zmianę. Urządzenia nie muszą jednak pracować non stop. Zgodnie z zapowiedziami urzędników, kamery będą uruchamiane przede wszystkim w momentach podjęcia interwencji lub w okolicznościach wymagających zebrania materiału dowodowego.

Testowane modele wyposażono w moduły GPS, które precyzyjnie lokalizują miejsce zdarzenia, co ułatwia późniejsze odtworzenie przebiegu służby. System zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie danych – w przypadku utraty urządzenia osoby postronne nie uzyskają dostępu do zapisanych plików. Władze miasta liczą również na psychologiczny aspekt rozwiązania. Świadomość bycia nagrywanym często studzi emocje i ogranicza agresywne zachowania, co przekłada się na większe bezpieczeństwo wszystkich uczestników zdarzenia.

