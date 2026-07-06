Spali przy otwartym balkonie. Rano odkryli, że przed blokiem brakuje ich auta

D.P
2026-07-06 8:03

Letnia, duszna noc skłoniła mieszkańców jednego z mieszkań na terenie Tczewa do snu przy otwartych drzwiach balkonowych. Gdy rano wstali, przeżyli niemiłe zaskoczenie. Sprzed bloku zniknął ich samochód, a z mieszkania także telefon komórkowy i kluczyki. Jak ustalili policjanci, złodziej wykorzystał moment, gdy domownicy spali, wszedł do mieszkania i odjechał ich autem. Na szczęście historia zakończyła się zatrzymaniem sprawcy.

Balkon z białymi krzesłami. Na wstawce czarny peugeot. O kradzieży auta w Tczewie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: mat. policji/ Freepik.com

Wszedł przez balkon nocą. 36-latek odpowie za kradzież w Tczewie

Sprawca wykorzystał fakt, że drzwi balkonowe były otwarte. Wszedł do mieszkania, zabrał telefon komórkowy oraz kluczyki do samochodu, a następnie odjechał zaparkowanym przed blokiem Peugeotem. Dzięki szybkiej pracy policjantów z wydziału kryminalnego 36-latek został zatrzymany, a skradziony pojazd wrócił do właścicieli.

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- Policjanci otrzymali zgłoszenie o nietypowej kradzieży, do której doszło nocą w Tczewie. Gdy mieszkańcy spali, sprawca dostał się do mieszkania przez drzwi balkonowe. Zabrał telefon komórkowy o wartości 2 tysięcy złotych oraz kluczyki do samochodu, a następnie odjechał zaparkowanym przed blokiem Peugeotem wartym 10 tysięcy złotych – informują funkcjonariusze z Tczewa.

Analiza zebranych materiałów i wykonane czynności operacyjne pozwoliły policjantom szybko wytypować podejrzanego. Funkcjonariusze ustalili, gdzie przebywa 36-latek, odzyskali skradzionego Peugeota, a następnie zatrzymali mężczyznę. Po zatrzymaniu trafił on do policyjnego aresztu.

Multirecydywista znów za kratkami. Grozi mu długa odsiadka

36-latek usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy kradzieży telefonu komórkowego i kluczyków do samochodu, natomiast drugi – kradzieży z włamaniem związanej z zabraniem pojazdu. Za pierwsze z przestępstw odpowie jako recydywista, a za drugie w warunkach tzw. podwójnej recydywy.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna niedawno opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę za podobne przestępstwa. Za kradzież z włamaniem grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności, a recydywa może skutkować surowszym wyrokiem.

- Policjanci przypominają, że szczególnie w okresie letnim warto pamiętać o zamykaniu okien i drzwi balkonowych przed snem. Chwila nieuwagi może stworzyć okazję dla złodzieja – dodają funkcjonariusze.

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