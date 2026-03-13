Skandaliczna dewastacja cmentarza na Pomorzu. Złodzieje ogołocili dziesiątki grobów

Społeczność Niestępowa przeżyła ogromny szok po tym, jak odkryto zbezczeszczenie miejsc spoczynku na miejscowej nekropolii.

Złodzieje ogołocili blisko 60 grobów, kradnąc z nich głównie mosiężne krzyże oraz inne cenne dekoracje.

Mundurowi intensywnie poszukują sprawców, natomiast lokalni parafianie proszą o przekazywanie wszelkich tropów mogących pomóc w śledztwie.

Złodzieje zniszczyli groby w Niestępowie

Jak informuje młodszy aspirant Paweł Klinkosz z kartuskiej komendy powiatowej, z zebranych dowodów wynika, iż przestępcy uszkodzili blisko sześćdziesiąt miejsc pochówku. Sprawcy skupili się przede wszystkim na ogołoceniu pomników z wartościowych detali, przywłaszczając sobie ozdobne litery, figury i krucyfiksy.

Obecnie prowadzący śledztwo mundurowi wykluczają, aby ten szokujący akt wandalizmu na terenie nekropolii miał jakikolwiek związek z pobudkami ideologicznymi czy zaplanowaną akcją wymierzoną w uczucia religijne mieszkańców.

„- Ze wstępnych ustaleń wynika, że zdarzenie ukierunkowane zostało głównie na kradzież metalowych elementów nagrobków - przekazał mł. asp. Paweł Klinkosz z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.”

Parafia w gminie Żukowo prosi o pomoc

W obliczu tej trudnej sytuacji władze lokalne, duszpasterze oraz zbulwersowani sąsiedzi zjednoczyli siły, wystosowując gorący apel o wsparcie w ujęciu cmentarnych hien. Każdy, kto w nocy z czwartku na piątek zaobserwował coś podejrzanego lub dysponuje wiedzą na temat losu skradzionych przedmiotów, proszony jest o natychmiastowe przekazanie informacji służbom śledczym.

Finałowa gala 10. ogólnopolskiego konkursu "Kreacje-Prowokacje"

