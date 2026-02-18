Senior z Pomorza przechytrzył naciągacza! Sprytny 77-latek nie dał po sobie niczego poznać

77-latek z Pomorza nie dał się naciągnąć! Tak zagrał na nosie oszustowi

Dzięki swojej czujności zachował oszczędności! 77-latek z Pomorza odebrał telefon od nieznanego mężczyzny. Podawał się on za reprezentanta znanej firmy z branży elektronicznej. Podczas rozmowy starał się wzbudzić zaufanie i nakłonić seniora do wpłaty pieniędzy, stosując różne techniki manipulacyjne.

- Rozmówca wywierał presję, sugerował pilność działania i próbował nakłonić do szybkiej decyzji. Na szczęście 77-latek wykazał się dużą ostrożnością. Nie przekazał żadnych pieniędzy ani danych - informuje pomorska policja.

Podczas rozmowy senior zorientował się, że ma do czynienia z oszustem. Po zakończonej rozmowie poinformował o całej sytuacji policjantów.

87-latka z Bydgoszczy miała przekazać 90 tys. zł oszustom. Przechytrzyła ich!

To nie jedyny przypadek czujności seniorów, dzięki której oszuści pozbawieni byli możliwości "szybkiego zastrzyku gotówki". Do podobnej sytuacji doszło w lutym w sąsiednim województwie. Sprawcy próbowali nakłonić 87-latkę z Fordonu (Bydgoszcz) by zapakowała w foliowy worek 90 tysięcy złotych i pozostawiła przed drzwiami. Jak się okazało, 25-letni mężczyzna próbował oszukać kobietę metodą "na policjanta".

Nietypowy sposób przekazania gotówki wzbudził podejrzenia seniorki. Kobieta zorientowała się, że jest to próba oszustwa. Kiedy policja dotarła do bloku, 25-latek z zasłoniętą twarzą był już na klatce schodowej i szedł odebrać łup. W tym czasie niedoszła ofiara cały czas rozmawiała przez telefon z pozostałymi osobami zamieszanymi w proceder.

Oszuści nie śpią! Tak podszywają się pod banki, kurierów i znane marki

Policja apeluje, aby nie podejmować decyzji pod presją czasu i nie przekazywać pieniędzy ani swoich danych nieznanym osobom. Każdą informację warto samodzielnie sprawdzić u źródła, a w razie wątpliwości porozmawiać z bliskimi lub skontaktować się z policją. Oszustwa najczęściej zaczynają się od telefonu, e-maila lub wiadomości w komunikatorze. Przestępcy podszywają się pod pracowników banków, firm kurierskich, znanych marek oraz różnych instytucji.

- Ich celem jest wzbudzenie zaufania i wyłudzenie pieniędzy. Apelujemy do mieszkańców o czujność i rozmowy z bliskimi, zwłaszcza osobami starszymi, na temat metod działania oszustów. Szybka reakcja i zgłoszenie sprawy policji może uchronić przed stratą oszczędności - zaznacza pomorska policja.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie