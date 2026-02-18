Kolejna podwyżka w Gdańsku! O tyle miesięcznie wzrosną twoje rachunki za wodę i kanalizację

Nowe stawki za wodę i ścieki w Gdańsku. Rachunki w górę o 6,81%

Jak informuje Urząd Miasta Gdańska, decyzja o podwyżce była znana już od ponad roku. Teraz jednak Gdańskie Wodociągi przypominają, że od 18 lutego zaczęły obowiązywać nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Łączna cena za wodę i ścieki wzrosła o 6,81%.

Podwyżka wynosi zatem 88 groszy netto za każdy metr sześcienny. Łączna stawka za jeden metr dla gospodarstw domowych w Gdańsku to od teraz 13 zł i 80 groszy. W praktyce oznacza to, że przeciętny mieszkaniec miesięcznie zapłaci średnio o 2,64 zł więcej za wodę i ścieki - wylicza Urząd Miasta (przy założeniu, że statystyczny mieszkaniec zużywa miesięcznie 3 metry sześcienne wody). Nowe ceny mają obowiązywać przez najbliższe 12 miesięcy.

Taryfy zatwierdzone na 3 lata. Wiemy, ile zapłacimy za wodę w 2027

Gdańskie Wodociągi wyjaśniły, że zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków spółki wodno-kanalizacyjne składają wniosek taryfowy obejmujący trzyletni okres. Przedstawione przez gdańską spółkę wyliczenia zostały w ubiegłym roku zaakceptowane przez organ regulacyjny, który zatwierdził nowe stawki dla miasta na 36 miesięcy.

Warto zaznaczyć, że przed rokiem w mieście wprowadzono stawkę 12,92 zł netto za metr sześcienny wody i ścieków łącznie. To oznaczało podwyżkę o 1,27 zł za każdy metr sześcienny. Teraz, przez najbliższe 12 miesięcy, cena wzrośnie do 13,80 zł netto – czyli o kolejne 88 groszy. Z kolei od lutego 2027 roku, zacznie obowiązywać stawka 14,45 zł netto, co przełoży się na następny wzrost. Tym razem o 65 groszy za metr sześcienny.

