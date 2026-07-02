Rezerwujesz nocleg nad polskim morzem? Możesz stracić wszystkie pieniądze! Nie daj się oszukać

Fałszywa wiadomość o opłacie za nocleg nad Bałtykiem. Omal nie straciła pieniędzy

Policjanci z powiatu puckiego alarmują, że coraz więcej osób korzystających z internetowych serwisów rezerwacyjnych staje się celem cyberprzestępców. Oszuści podszywają się pod popularne platformy rezerwacyjne lub osoby zainteresowane wynajmem noclegów nad morzem.

Jedna z mieszkanek powiatu puckiego otrzymała wiadomość dotyczącą rzekomej opłaty za wynajem pokoju. Dołączony link prowadził jednak nie do serwisu rezerwacyjnego, lecz na fałszywą stronę stworzoną w celu wyłudzenia danych do bankowości elektronicznej. Na szczęście kobieta zachowała czujność, a dodatkowe zabezpieczenia bankowe sprawiły, że nie straciła pieniędzy.

Cyberprzestępcy nie mają wakacji. Żerują na turystach

Funkcjonariusze przypominają, że okres wakacyjny to czas wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Korzystają oni z faktu, że wiele osób rezerwuje noclegi nad polskim morzem i wysyłają wiadomości do złudzenia przypominające korespondencję z popularnych portali rezerwacyjnych. W treści zachęcają do kliknięcia w link i zalogowania się do banku lub potwierdzenia płatności.

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Jak bezpiecznie rezerwować urlop? Kilka prostych zasad

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności i przypominają o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

nie klikaj w linki przesłane w e-mailach, SMS-ach czy komunikatorach, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do ich autentyczności,

loguj się do serwisów rezerwacyjnych wyłącznie przez oficjalną stronę internetową lub aplikację,

nigdy nie podawaj loginu, hasła ani kodów autoryzacyjnych po przejściu z podejrzanego linku,

zawsze dokładnie sprawdzaj adres strony internetowej – nawet niewielka różnica w nazwie może oznaczać próbę oszustwa,

jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i zgłoś sprawę na policję.

Funkcjonariusze podkreślają, że chwila nieuwagi podczas rezerwacji wakacyjnego noclegu może kosztować utratę oszczędności. Dlatego przed dokonaniem płatności warto dokładnie sprawdzić każdą wiadomość i nie ufać linkom przesyłanym przez nieznanych nadawców.