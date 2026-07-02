Rezerwujesz nocleg nad polskim morzem? Możesz stracić wszystkie pieniądze! Nie daj się oszukać

D.P
2026-07-02 14:51

Sezon wakacyjny ruszył pełną parą, a tysiące Polaków rezerwują noclegi nad Bałtykiem. Niestety, właśnie teraz uaktywnili się również oszuści. Policja ostrzega przed fałszywymi wiadomościami dotyczącymi płatności za wynajem apartamentów i pokoi. Wystarczy jedno kliknięcie w podstawiony link, by cyberprzestępcy przejęli dostęp do konta bankowego.

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Autor: Pixabay.com

Fałszywa wiadomość o opłacie za nocleg nad Bałtykiem. Omal nie straciła pieniędzy

Policjanci z powiatu puckiego alarmują, że coraz więcej osób korzystających z internetowych serwisów rezerwacyjnych staje się celem cyberprzestępców. Oszuści podszywają się pod popularne platformy rezerwacyjne lub osoby zainteresowane wynajmem noclegów nad morzem.

Jedna z mieszkanek powiatu puckiego otrzymała wiadomość dotyczącą rzekomej opłaty za wynajem pokoju. Dołączony link prowadził jednak nie do serwisu rezerwacyjnego, lecz na fałszywą stronę stworzoną w celu wyłudzenia danych do bankowości elektronicznej. Na szczęście kobieta zachowała czujność, a dodatkowe zabezpieczenia bankowe sprawiły, że nie straciła pieniędzy.

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Cyberprzestępcy nie mają wakacji. Żerują na turystach

Funkcjonariusze przypominają, że okres wakacyjny to czas wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Korzystają oni z faktu, że wiele osób rezerwuje noclegi nad polskim morzem i wysyłają wiadomości do złudzenia przypominające korespondencję z popularnych portali rezerwacyjnych. W treści zachęcają do kliknięcia w link i zalogowania się do banku lub potwierdzenia płatności.

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Jak bezpiecznie rezerwować urlop? Kilka prostych zasad

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności i przypominają o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

  • nie klikaj w linki przesłane w e-mailach, SMS-ach czy komunikatorach, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do ich autentyczności,
  • loguj się do serwisów rezerwacyjnych wyłącznie przez oficjalną stronę internetową lub aplikację,
  • nigdy nie podawaj loginu, hasła ani kodów autoryzacyjnych po przejściu z podejrzanego linku,
  • zawsze dokładnie sprawdzaj adres strony internetowej – nawet niewielka różnica w nazwie może oznaczać próbę oszustwa,
  • jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i zgłoś sprawę na policję.

Funkcjonariusze podkreślają, że chwila nieuwagi podczas rezerwacji wakacyjnego noclegu może kosztować utratę oszczędności. Dlatego przed dokonaniem płatności warto dokładnie sprawdzić każdą wiadomość i nie ufać linkom przesyłanym przez nieznanych nadawców.

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