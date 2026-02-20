Twierdziła, że wypiła tylko dwa drinki. Jazdę zakończyła w zaspie śniegu uderzając w znak drogowy

Nietrzeźwa 60-latka doprowadziła do kolizji drogowej w powiecie nowodworskim.

Dalszą jazdę uniemożliwili jej świadkowie, którzy zabrali kluczyki.

Alkomat wskazał u kobiety stężenie alkoholu sięgające 3 promili.

Sprawczyni grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat 3.

Obywatelskie ujęcie na ulicy Morskiej

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę 15 lutego, w godzinach popołudniowych. Kierująca samochodem marki Hyundai straciła panowanie nad pojazdem na ulicy Morskiej. Najpierw wbiła się w zaspę śnieżną, by chwilę później zakończyć manewry na znaku drogowym. Inni uczestnicy ruchu drogowego natychmiast nabrali podejrzeń co do stanu trzeźwości kobiety. Aby zapobiec dalszemu zagrożeniu, świadkowie odebrali jej kluczyki i wezwali na miejsce patrol policji.

- Na miejsce skierowano patrol ruchu drogowego. Funkcjonariusze po przybyciu przeprowadzili badanie stanu trzeźwości 60-letniej mieszkanki powiatu nowodworskiego. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jej organizmie - informują pomorscy policjanci.

Kuriozalne tłumaczenia zatrzymanej 60-latki

Sprawczyni kolizji została przewieziona do policyjnego aresztu w celu wytrzeźwienia, a funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy. Podczas rozmowy z mundurowymi kobieta próbowała bagatelizować swoje zachowanie. Przekonywała, że przed jazdą wypiła rzekomo tylko dwa drinki. Mieszkanka powiatu usłyszała już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. O wymiarze kary zdecyduje sąd, a zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi jej nawet 3 lata więzienia.

- Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem i stanowi śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dziękujemy świadkom za właściwą i odpowiedzialną postawę. Każda reakcja ma znaczenie, nie bądźmy obojętni, gdy czyjeś zachowanie może doprowadzić do tragedii - dodają policjanci.

