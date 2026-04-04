Post w Wielką Sobotę. Nowe zasady jedzenia mięsa przed Wielkanocą

Zasady postu w Wielką Sobotę. Czy można jeść mięso?

Wielka Sobota zawsze budzi sporo wątpliwości wśród wiernych. W przeciwieństwie do Środy Popielcowej oraz Wielkiego Piątku, przepisy liturgiczne nie są tutaj powszechnie znane. Katolicy każdego roku zastanawiają się, czy w przeddzień najważniejszych świąt chrześcijańskich muszą rezygnować z potraw mięsnych.

Obowiązek czy dobrowolna tradycja? Wyjaśniamy przepisy kościelne

Prawo kanoniczne reguluje te kwestie w sposób bardzo przejrzysty. Rygorystyczny post ścisły obowiązuje katolików wyłącznie w dwa dni w roku, a dokładnie w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Zbliżająca się Wielka Sobota nie jest objęta tego rodzaju formalnymi nakazami.

Mimo to, kapłani zachęcają, aby ten szczególny czas oczekiwania spędzić w atmosferze wyciszenia i zadumy. Z tego powodu część wiernych z własnej woli podejmuje tak zwany post paschalny, który stanowi ważny element polskiej tradycji religijnej.

Kościół zachęca, aby w Wielką Sobotę zachować tzw. post paschalny. Sam go przestrzegam - wyjaśnił w mediach społecznościowych ksiądz Sebastian Picur.

Post w Wielkanoc. Limity wiekowe

Warto pamiętać o odgórnych wytycznych dotyczących wieku osób poszczących. Zwykła wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych dotyczy wszystkich powyżej 14 roku życia, natomiast rygor ścisły nakładany jest na pełnoletnich wiernych aż do ukończenia przez nich 60 lat. Istnieją też wyjątki - nie muszą pościć osoby chore, kobiety w ciąży czy ci, którzy nie mają wpływu na sposób żywienia.

Co włożyć do koszyczka wielkanocnego?

Jedzenie święconki w Wielką Sobotę. Co mówią księża?

Kolejnym dylematem jest podjadanie pokarmów ze święconki. Skosztowanie jajka na twardo czy kawałka wędliny przed niedzielnym śniadaniem nie stanowi żadnego wykroczenia przeciwko wierze. Ze względu na fakt, że sobota poprzedzająca Wielkanoc nie jest dniem obowiązkowej wstrzemięźliwości, takie decyzje żywieniowe nie są grzechem.