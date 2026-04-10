Popularne drzewo w polskich ogrodach może szkodzić. Jego cień wywołuje migreny i zmęczenie

W wielu przydomowych ogrodach bardzo często można natknąć się na orzecha. Roślina ta prezentuje się niezwykle okazale, skutecznie osłania przed słońcem i budzi skojarzenia z tradycyjną, wiejską sielanką. Od wielu sezonów eksperci przypominają jednak o ważnej zasadzie, aby nie umieszczać sadzonek w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Przyczyną tej przestrogi wcale nie jest jednak rozbudowany system korzeniowy, który mógłby uszkodzić fundamenty.

Dlaczego orzech włoski w ogrodzie szkodzi zdrowiu domowników?

Korona orzecha charakteryzuje się wyjątkową gęstością i rozłożystością, więc w środku lata wydaje się to wymarzonym schronieniem przed skwarem, w rzeczywistości jednak przebywanie tam przynosi odwrotny skutek. Pod liśćmi formuje się bardzo duszny, wilgotny i pozbawiony odpowiedniej cyrkulacji mikroklimat. Brakuje tam przewiewu, co zmusza ludzki organizm do zmagania się z mniejszą ilością tlenu. Dłuższe przebywanie w takich warunkach skutkuje nagłymi spadkami ciśnienia tętniczego, obezwładniającą sennością oraz ogromnym wyczerpaniem fizycznym.

Juglon i toksyczne substancje. Jak zapach orzecha wpływa na samopoczucie?

Orzech wydziela do otoczenia specyficzne związki chemiczne, których głównym zadaniem jest eliminacja konkurencyjnej roślinności. Najważniejszą z tych substancji jest juglon, nadający drzewu charakterystyczną i intensywną woń. Niestety, wdychanie go w większych dawkach negatywnie oddziałuje na ludzki układ oddechowy oraz nerwowy.

U podatnych osób wywołuje to szereg nieprzyjemnych objawów, z których najczęściej wymienia się uciążliwe dolegliwości fizyczne i neurologiczne, takie jak:

uczucie silnego oszołomienia,

nagły i drastyczny spadek sił witalnych,

uporczywe bóle głowy, a nierzadko nawet ataki migrenowe.

Ponadto same olejki eteryczne gromadzące się w obfitym ulistnieniu, jeśli występują w sporym stężeniu tuż przy oknach sypialni, znacząco pogarszają nasz ogólny stan zdrowia i utrudniają nocny wypoczynek.

Jakie drzewa posadzić obok domu? Lipa, brzoza i sosna to lepszy wybór

Poszukując idealnej rośliny dającej zbawienny chłód, najlepiej decydować się na gatunki gwarantujące swobodny przepływ powietrza i tworzące przyjazny mikroklimat. Znakomitą alternatywą okazuje się posadzenie lipy, która oferuje delikatne zacienienie, a jej subtelny aromat działa na człowieka niezwykle uspokajająco.

Podobne korzyści wizualne i zdrowotne przyniesie obecność brzozy w przydomowej przestrzeni. Drzewo to skutecznie rozjaśnia teren i absolutnie nie generuje wokół siebie ciężkiego powietrza. Eksperci od ogrodnictwa coraz chętniej rekomendują również wybór sosny, ponieważ uwalniane przez nią naturalne olejki sprzyjają szybkiej regeneracji i doskonale wpływają na kondycję dróg oddechowych.