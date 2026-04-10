Popularne drzewo w polskich ogrodach może szkodzić. Jego cień wywołuje migreny i zmęczenie

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-04-10 7:34

Wiele osób chętnie sadzi je w pobliżu swoich domów, licząc na przyjemny chłód podczas letnich upałów. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że odpoczynek pod tą niezwykle popularną rośliną może fatalnie odbić się na naszym samopoczuciu, wywołując uciążliwe dolegliwości.

Autor: Tomasz Klejdysz/ Getty Images

W wielu przydomowych ogrodach bardzo często można natknąć się na orzecha. Roślina ta prezentuje się niezwykle okazale, skutecznie osłania przed słońcem i budzi skojarzenia z tradycyjną, wiejską sielanką. Od wielu sezonów eksperci przypominają jednak o ważnej zasadzie, aby nie umieszczać sadzonek w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Przyczyną tej przestrogi wcale nie jest jednak rozbudowany system korzeniowy, który mógłby uszkodzić fundamenty.

Dlaczego orzech włoski w ogrodzie szkodzi zdrowiu domowników?

Korona orzecha charakteryzuje się wyjątkową gęstością i rozłożystością, więc w środku lata wydaje się to wymarzonym schronieniem przed skwarem, w rzeczywistości jednak przebywanie tam przynosi odwrotny skutek. Pod liśćmi formuje się bardzo duszny, wilgotny i pozbawiony odpowiedniej cyrkulacji mikroklimat. Brakuje tam przewiewu, co zmusza ludzki organizm do zmagania się z mniejszą ilością tlenu. Dłuższe przebywanie w takich warunkach skutkuje nagłymi spadkami ciśnienia tętniczego, obezwładniającą sennością oraz ogromnym wyczerpaniem fizycznym.

Juglon i toksyczne substancje. Jak zapach orzecha wpływa na samopoczucie?

Orzech wydziela do otoczenia specyficzne związki chemiczne, których głównym zadaniem jest eliminacja konkurencyjnej roślinności. Najważniejszą z tych substancji jest juglon, nadający drzewu charakterystyczną i intensywną woń. Niestety, wdychanie go w większych dawkach negatywnie oddziałuje na ludzki układ oddechowy oraz nerwowy.

U podatnych osób wywołuje to szereg nieprzyjemnych objawów, z których najczęściej wymienia się uciążliwe dolegliwości fizyczne i neurologiczne, takie jak:

  • uczucie silnego oszołomienia,
  • nagły i drastyczny spadek sił witalnych,
  • uporczywe bóle głowy, a nierzadko nawet ataki migrenowe.

Ponadto same olejki eteryczne gromadzące się w obfitym ulistnieniu, jeśli występują w sporym stężeniu tuż przy oknach sypialni, znacząco pogarszają nasz ogólny stan zdrowia i utrudniają nocny wypoczynek.

QUIZ. Wielkie wydarzenia XXI wieku. Oceń tylko, czy to prawda, czy fałsz
Pytanie 1 z 15
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku?

Jakie drzewa posadzić obok domu? Lipa, brzoza i sosna to lepszy wybór

Poszukując idealnej rośliny dającej zbawienny chłód, najlepiej decydować się na gatunki gwarantujące swobodny przepływ powietrza i tworzące przyjazny mikroklimat. Znakomitą alternatywą okazuje się posadzenie lipy, która oferuje delikatne zacienienie, a jej subtelny aromat działa na człowieka niezwykle uspokajająco.

Podobne korzyści wizualne i zdrowotne przyniesie obecność brzozy w przydomowej przestrzeni. Drzewo to skutecznie rozjaśnia teren i absolutnie nie generuje wokół siebie ciężkiego powietrza. Eksperci od ogrodnictwa coraz chętniej rekomendują również wybór sosny, ponieważ uwalniane przez nią naturalne olejki sprzyjają szybkiej regeneracji i doskonale wpływają na kondycję dróg oddechowych.

