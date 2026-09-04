Peruwianka z czerwoną notą Interpolu wpadła w Gdańsku. Przyleciała samolotem z Madrytu

Zatrzymanie na lotnisku w Gdańsku. Peruwianka przyleciała z Madrytu

47-latka wpadła w ręce funkcjonariuszy 2 września na gdańskim lotnisku. Obywatelka Peru dotarła do Gdańska rejsem z Madrytu. Podczas legitymowania kobiety strażnicy graniczni z miejscowej placówki zweryfikowali jej dane w systemach i ustalili, że jest poszukiwana.

- Czerwona nota została opublikowana przez Interpol w Limie w związku z nabywaniem i sprzedażą amfetaminy, konopi indyjskich oraz chlorowodorku kokainy. Straż Graniczna osadziła cudzoziemkę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych – informuje Tadeusz Gruchalla-Wensierski z zespołu prasowego Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

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Ścigana przez Interpol kobieta trafi do gdańskiej prokuratury

Jak przekazała Straż Graniczna, zatrzymana obywatelka Peru zostanie przekazana Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku. Sprawa ma związek z prowadzonymi wobec 47-latki międzynarodowymi poszukiwaniami.

Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy komunikat wykorzystywany przy poszukiwaniu osób w związku z najpoważniejszymi przestępstwami.

- Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy komunikat o poszukiwaniu osoby w celu jej zatrzymania i ekstradycji w związku z poważnym przestępstwem. Chodzi o morderstwa, gwałty, działalność narkotykową, fałszerstwa czy przestępczość zorganizowaną - dodaje Tadeusz Gruchalla-Wensierski z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.