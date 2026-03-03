Pełnia Robaczego Księżyca już dzisiaj. To zjawisko zwiastuje nadejście wiosny

Zofia Dąbrowska
2026-03-03 15:53

Dzisiejszego wieczoru na nieboskłonie zagości Pełnia Robaczego Księżyca. Warto przygotować się na obserwacje tuż po zapadnięciu zmroku. Marcowe zjawisko zbiega się z wyżową, bezchmurną pogodą w większości regionów Polski. Dzięki tej rzadkiej koincydencji wschód naszego naturalnego satelity zapowiada się jako jedno z najbardziej spektakularnych widowisk tej wiosny.

Księżyc Bobra nad Szczeci.jpg

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Pełnia księżyca dominująco zajmuje centralną część nieba, przedstawioną w odcieniu głębokiego granatu. Powierzchnia księżyca jest szczegółowo widoczna, z licznymi kraterami i nierównościami, które nadają jej chropowaty, trójwymiarowy wygląd. Poniżej rozpościera się panorama miejska z licznymi wieżowcami i budynkami, z których większość ma zapalone światła. Horyzont miasta jest usiany drobnymi, świecącymi punktami, a na pierwszym planie widoczne są ciemne sylwetki drzew i zieleni.

Pełnia Robaczego Księżyca widoczna 3 marca. Skąd wzięła się ta nazwa?

Już 3 marca wieczorem będziemy świadkami marcowej pełni, która w tradycji ludowej nosi miano Pełni Robaczego Księżyca. Choć nazwa ta może nie brzmieć poetycko, ma głębokie uzasadnienie w cyklu przyrody – wiąże się z momentem odmarzania gruntu, kiedy na powierzchnię wychodzą dżdżownice oraz pierwsze owady. Jest to symboliczny moment zakończenia zimowej stagnacji i jasny komunikat o nadchodzącej wiośnie. Tym razem aura idealnie współgra z kalendarzem astronomicznym. Synoptycy przewidują, że niebo nad przeważającą częścią Polski będzie wolne od chmur. To doskonała informacja zarówno dla pasjonatów astronomii, jak i fotografów krajobrazowych. Przy tak sprzyjającej pogodzie Srebrny Glob będzie doskonale widoczny już w chwili, gdy zacznie wyłaniać się zza wschodniego horyzontu.

Niezwykła pełnia Księżyca i „niebieska godzina”. Idealny moment na zdjęcia

Dzisiejsze zjawisko wyróżnia się specyficznym układem czasowym. Podczas pełni tarcza Księżyca wschodzi niemal w tym samym momencie, w którym zachodzi Słońce. Oznacza to, że satelita pojawi się na firmamencie podczas tak zwanej niebieskiej godziny – krótkiego okna czasowego, gdy niebo przybiera intensywną, chłodną barwę, lecz nie panuje jeszcze kompletna ciemność. Jest to chwila, w której balans oświetlenia między jasnym globem a otoczeniem jest optymalny. Pozwala to na uchwycenie detali powierzchni Księżyca bez efektu prześwietlenia, a także na estetyczne wkomponowanie go w otoczenie – na przykład linię lasu, miejską architekturę czy górskie szczyty.

W kolejnym dniu efekt ten nie będzie już tak spektakularny, ponieważ wschód nastąpi później, na tle znacznie ciemniejszego nieboskłonu. Z tego powodu to właśnie bieżący wieczór stanowi najlepszą szansę w tym miesiącu na przeprowadzenie udanych obserwacji i wykonanie fotografii. Należy jednak mieć na uwadze, że tabele astronomiczne podają czasy orientacyjne. Lokalne ukształtowanie terenu – szczególnie wysoka zabudowa lub drzewostan – może opóźnić moment ukazania się tarczy nawet o kilkadziesiąt minut. Obserwatorom przyda się więc odrobina cierpliwości. Temperatury rosną, a w powietrzu wyraźnie czuć zmianę pory roku. Jeżeli prognozy się sprawdzą i niebo pozostanie czyste, warunki będą wręcz wymarzone. Aby podziwiać to zjawisko, wystarczy wyjść na zewnątrz i skierować wzrok na wschodni horyzont.