2026-02-13 13:12

Dramatyczne chwile w Kościerzynie! 85-letnia seniorka wyszła z domu i przepadła bez śladu. Ubrana zbyt lekko jak na zimową aurę, przez kilka godzin błąkała się po lesie. Liczyła się każda minuta. Na szczęście dzięki błyskawicznej reakcji opiekunów sprawa trafiła na policję. Policjanci odnaleźli kobietę w zaspie śniegu. 85-latka trafiła pod opiekę ratowników medycznych.

O włos od tragedii! 85-latka leżała w zaspie śnieżnej. Ze śladów wynikało, że wielokrotnie upadała

Autor: mat. policji, zdjęcie ilustracyjne/ Materiały prasowe
  • Zaginięcie 85-letniej seniorki w Kościerzynie wywołało dramatyczne poszukiwania.
  • Kobieta wyszła z domu ubrana niestosownie do zimowej pogody i pozostawiła ślady na śniegu prowadzące przez zamarznięte jezioro.
  • Policjanci odnaleźli ją wychłodzoną w zaspie śnieżnej. Sprawdź, jak zakończyła się ta historia.

Seniorka wyszła z domu. Zniknął po niej ślad. Była ubrana niestosownie do pogody

W środę, 11 lutego 2026 roku o godz. 17:55 opiekunowie 85-letniej mieszkanki Kościerzyna zgłosili policjantom z Komendy Powiatowej Policji, że poszukują swojej bliskiej. Z informacji przekazanych funkcjonariuszom wynikało, że seniorka opuściła dom, mając na sobie bardzo lekkie ubrania, zupełnie nieprzystosowane do zimowej pogody. Do miejsca zamieszkania nie wróciła.

Mundurowi natychmiast ruszyli na poszukiwania.

- Funkcjonariusze otrzymali rysopis zaginionej i sprawdzali miejsca, w których mogła przebywać seniorka. W trakcie penetracji terenu mundurowi zauważyli na śniegu świeże ślady obuwia odpowiadające rysopisowi i podążyli ich tropem. Ślady prowadziły przez zamarznięte jezioro - informują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Ze śladów na śniegu wynikało, że kobieta wielokrotnie upadała.

85-latka odnaleziona w zaspie śnieżnej. Policjanci uratowali ją przed zamarznięciem

Po pokonaniu około 2,5 kilometra od jej domu, w lesie, policjanci odnaleźli 85-latkę. Seniorka leżała w zaspie śnieżnej. Była silnie wychłodzona.

Funkcjonariusze natychmiast okryli ją swoimi kurtkami i starali się ogrzać do czasu przyjazdu karetki. Wezwany zespół ratownictwa medycznego przetransportował seniorkę do szpitala.

- Szybka reakcja opiekunów oraz sprawne działania policjantów pozwoliły na odnalezienie kobiety i udzielenie jej niezbędnej pomocy - dodają funkcjonariusze.

