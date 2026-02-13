Tragedia pod Gdańskiem. Wstrzymali ruch pociągów. Prokurator na miejscu

Tragiczne zdarzenie na torach pod Gdańskiem, gdzie pociąg śmiertelnie potrącił człowieka.

Tragedia na torach pod Gdańskiem: Pociąg śmiertelnie potrącił człowieka

Do śmiertelnego zdarzenia doszło w czwartek, 12 lutego wieczorem na jednym z głównych szlaków kolejowych w regionie. Jak podaje portal „Puls Gdańska”, ze wstępnych informacji wynika, że pociąg POLREGIO nr 85216/7 kursujący na trasie Słupsk–Elbląg potrącił osobę znajdującą się na torowisku. Maszynista niezwłocznie powiadomił służby ratunkowe.

Wypadek miał miejsce w trudno dostępnym terenie, z dala od zabudowań. Portal zaznacza, że obszar ten obejmuje pola i las, a brak utwardzonej drogi dojazdowej znacznie utrudnił prowadzenie działań ratunkowych. W związku z tym strażacy i zespoły ratownictwa medycznego musieli dotrzeć do miejsca zdarzenia pieszo.

Pasażerowie czekali dwie godziny

Do akcji skierowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej ze Słupska. Na miejscu byli obecni także policjanci oraz prokurator, który nadzoruje czynności mające wyjaśnić okoliczności śmierci na torach. Na chwilę obecną nie wiadomo, jak osoba ta znalazła się na torach.

W związku z tragicznym wypadkiem, ruch pociągów na linii 202 został całkowicie wstrzymany. To kluczowy szlak w północnej części województwa pomorskiego, łączący Słupsk z Trójmiastem i innymi regionami kraju. PKP Intercity oraz POLREGIO uruchomiły zastępczą komunikację autobusową, jednak część pasażerów musiała czekać na transport nawet blisko dwie godziny.

