Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce

W 2026 roku system odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce został ponownie rozbudowany, a kolejne lokalizacje zaczęły rejestrować wykroczenia. Do końca maja uruchomiono kilka kluczowych odcinków na autostradach i drogach ekspresowych, które mają poprawić bezpieczeństwo na najbardziej obciążonych trasach.

Odcinkowe pomiary prędkości uruchomione w 2026 roku [LISTA]

W ostatnich miesiącach potwierdzono uruchomienie kilku nowych urządzeń tego typu na terenie Polski. Gdzie konkretnie znajdują się nowe odcinkowe pomiary prędkości? Pełna lista znajduje się w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości już działają. Oto 7 lokalizacji uruchomionych w 2026 roku

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Odcinkowe pomiary prędkości w Polsce

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) to system kontroli ruchu drogowego, który mierzy średnią prędkość pojazdu na określonym fragmencie drogi - pomiędzy dwoma punktami wyposażonymi w kamery rejestrujące wjazd i wyjazd.

W przeciwieństwie do tradycyjnych fotoradarów, które wykonują pojedyncze zdjęcie w konkretnym miejscu, OPP analizuje czas przejazdu całego odcinka i na tej podstawie oblicza, czy kierowca poruszał się zgodnie z obowiązującym limitem prędkości. System ten jest stosowany przede wszystkim na drogach szybkiego ruchu, gdzie kierowcy mają tendencję do chwilowego zwalniania przed kontrolą, a następnie ponownego przyspieszania.

Mandaty za przekroczenie prędkości

W przypadku odcinkowego pomiaru prędkości (OPP) obowiązują dokładnie te same kary jak przy klasycznym fotoradarze.

do 10 km/h – 50 zł i 1 punkt karny

11–15 km/h – 100 zł i 2 punkty

16–20 km/h – 200 zł i 3 punkty

21–25 km/h – 300 zł i 5 punktów

26–30 km/h – 400 zł i 7 punktów

31–40 km/h – 800 zł (recydywa 1600 zł) i 9 punktów

41–50 km/h – 1000 zł (recydywa 2000 zł) i 11 punktów

51–60 km/h – 1500 zł (recydywa 3000 zł) i 13 punktów

61–70 km/h – 2000 zł (recydywa 4000 zł) i 14 punktów

powyżej 70 km/h – 2500 zł (recydywa 5000 zł) i 15 punktów.