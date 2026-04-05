17-latek bez prawa jazdy wjechał w drzewo. Zginął na miejscu

Tragedia w wielkanocną noc na Kaszubach. Zginął 17-latek

W nocy z 4 na 5 kwietnia 2026 roku, około godziny 1:55, doszło do dramatycznego zdarzenia drogowego w miejscowości Owśnice (powiat kościerski). Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie otrzymała informację o śmiertelnym zdarzeniu drogowym. Wysłane na miejsce służby ratownicze i policyjne patrole zastały tam przerażający obraz. Osobowa Toyota Aygo, która zjechała z trasy, była całkowicie zniszczona po uderzeniu w przeszkodę.

Jak wstępnie ustalili policjanci pracujący na miejscu wypadku, za kierownicą pojazdu znajdował się 17-letni chłopak. Nastolatek jechał drogą gminną z Owśnic w stronę drogi krajowej nr 20 (kierunek Korne) i z niewiadomych jeszcze powodów stracił kontrolę nad autem. Pojazd zjechał na lewą stronę drogi, po czym z potężną siłą wbił się w przydrożne drzewo. Niestety, obrażenia odniesione w wyniku tego uderzenia okazały się śmiertelne – młody kierowca zginął na miejscu.

17-letni kierowca Toyoty nie posiadał prawa jazdy

Szczegółowe okoliczności tego makabrycznego wypadku wyjaśnia teraz kościerska policja. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, przesłuchali ewentualnych świadków, dokonali dokładnych oględzin samego miejsca zdarzenia oraz rozbitego auta. Powstała też dokumentacja fotograficzna i szkice sytuacyjne przygotowane przez policyjnego technika kryminalistyki. Wszystkie te działania nadzorował obecny na miejscu prokurator. Śledczy potwierdzili już, że 17-latek siedzący za kierownicą toyoty nie miał stosownych uprawnień do prowadzenia samochodów.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania

"Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów" - podali w oficjalnym komunikacie mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.