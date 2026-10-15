Nie zdążył nacieszyć się emeryturą. Nie żyje były komendant

Nie żyje ppłk rez. SG Remigiusz Fenczyszyn z gdyńskiej placówki

Był cenionym specjalistą i ekspertem w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz służby granicznej. Przez niemal 30 lat pełnił służbę w Straży Granicznej. W piątek, 11 października, odszedł ppłk rez. SG Remigiusz Fenczyszyn, były komendant Placówki Straży Granicznej w Gdyni. Informację o jego śmierci przekazał Morski Oddział Straży Granicznej.

Ppłk rez. SG Remigiusz Fenczyszyn związał się z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w 1997 roku. W kolejnych latach pełnił różne funkcje związane z kontrolą ruchu granicznego i służbą graniczną. Od 2009 do 2015 roku był zastępcą komendanta Placówki SG w Gdańsku, a przez następne trzy lata kierował w tej jednostce grupą służby granicznej. Ostatnie osiem lat służby spędził w Placówce Straży Granicznej w Gdyni. Najpierw przez rok pełnił funkcję zastępcy komendanta, po czym objął stanowisko komendanta.

Pogrzeb komendanta Straży Granicznej z Gdyni. Gdzie spocznie Remigiusz Fenczyszyn?

Za wieloletnią i wzorową służbę ppłk rez. SG Remigiusz Fenczyszyn otrzymał liczne wyróżnienia i odznaczenia. Uhonorowano go m.in. Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, Odznaką SG, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Medalem 30-lecia powołania SG.

Przedstawiciele Morskiego Oddziału Straży Granicznej pożegnali zmarłego oficera w poruszającym komunikacie.

– Żegnamy do niedawna aktywnego w służbie oficera Straży Granicznej, który swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się z wszystkimi. Łączymy się w bólu z Jego Rodziną – przekazał Morski Oddział Straży Granicznej w komunikacie.

Pogrzeb ppłk rez. SG Remigiusza Fenczyszyna odbędzie się 16 października. Msza święta rozpocznie się o godz. 10.00 w kościele pw. św. Brata Alberta przy ul. Olsztyńskiej 2 na gdańskim Przymorzu. Następnie, o godz. 12.30, zaplanowano uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie