Najlepsze bary mleczne w Trójmieście - TOP 10 trójmiejskich barów mlecznych

Najlepszy bar mleczny w Trójmieście - LISTA
Bary mleczne to miejsca, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród osób szukających szybkiego, niedrogiego i przede wszystkim domowego posiłku. Są idealne na treściwy lunch w środku tygodnia, obiad w przerwie od zwiedzania czy po prostu, gdy mamy ochotę na sprawdzone, tradycyjne smaki kuchni polskiej. Charakteryzują się prostotą, dużymi porcjami i cenami, które rzadko nadwyrężają budżet. W poszukiwaniu najlepszych barów mlecznych w Trójmieście, które łączą te cechy, przygotowaliśmy zestawienie lokali cieszących się największym uznaniem.
- Bar Mleczny Słoneczny
- Adres: Abrahama 60, 81-392 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Pyszne, domowe obiady i duży wybór dań na wagę. Porcje bardzo treściwe – nie żałują jedzenia, nawet zupa to prawie pełen, przelewający się talerz. Pełny obiad za zaledwie 30 parę złotych, a do tego przepyszny kompot za ok. 4 zł – tanio i smacznie. Na plus również własnoręcznie robione deserki: budyń z sokiem i wiśniami czy kaszka manna – super wybór w dobrej cenie. Szybka obsługa i świetne miejsce na solidny, niedrogi obiad. Zdecydowanie polecam!"
- Bar mleczny Jaros
- Adres: Jagiellońska 38, 80-367 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Obłędne jedzenie. Jeden z top barów mlecznych jakie miałam przyjemność przewodzić. Polecam brać na wynos bo klimat jest dość stołówkowy i pomimo spornego rozmiary to trudno złapać miejsce. Trzeba też się przygotować na odstawanie w kolejce - ale warto!! Świeże, bardzo duże porcje i ceny nie przekraczające 30 PLN."
- Bar Mleczny Kefirek
- Adres: Aleja Niepodległości 786/2, 81-805 Sopot
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Najedliśmy się jak u mamy. Rosół podany od strzała, bardzo smaczny, doprawiony i ciepły. Dużo kawałków marchewki i pietruszki. Dwa drugie dania - devolay oraz kotlet z kurczaka z ziemniakami bardzo dobre. Ziemniaki czuć było, że nie były moczone w wodzie, ale wyciągnięte w punkt, co nieczęsto zdarza się to w barach mlecznych. Pierś chrupiąca i miękka w środku, a devolay wypełniony masłem z pietruszką, które wypłynęło dopiero po przekrojeniu. Kompot poprawny, przydałoby się więcej smaku. Sałatki świetne, jedynie wiosenna nie na nasz gust. Polecamy i wrócimy!"
- Bar Mleczny Miś
- Adres: Morska 261, 81-001 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie, wszystko świeże i smaczne. Świetna obsługa. Bar godny polecenia. Drobne nieporozumienie przy składaniu zamówienia ale expresowo i bezproblemowo wyjaśnione. Przytulnie, aktualne atmosfera walentynkowa. Polecam!"
- Bar Mleczny Tęczowy
- Adres: Plac Dworcowy 5, 81-064 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Byłam w Barze Mlecznym Tęczowym i zdecydowanie muala się należy. Wzięłam krupnik oraz mielonego drobiowego z sosem i ziemniakami – wszystko bardzo smaczne i domowe. Krupnik treściwy, porządny, a mielony soczysty, dobrze doprawiony, sos konkretny, nie oszczędzają na smaku. Porcje spore, wyszłam naprawdę najedzona. Byłam w poniedziałek około 13:00 i ludzi było sporo, a miejsc siedzących dość mało, więc momentami robiło się tłoczno. Książulo był tu dawno temu, a bar nadal trzyma poziom. Klimat klasycznego baru mlecznego, bez udziwnień, normalne ceny i jedzenie jak u babci. Na szybki, solidny obiad – idealnie."
- Bar Mleczny Fala
- Adres: Opolska 3, 80-395 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo smacznie i tanio. Zrazik bez zaskoczeń czyli smacznie, zupa pulpitowa zaskoczyła pozytywnie smakiem, a pierogi w punkt. Na duży plus możliwość zjedzenia na zewnatrz!"
- Bar Mleczny Domowy
- Adres: Morska 97, 81-222 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Jak dobrze, że takie miejsca jeszcze istnieją. Mielony z dodatkiem sosu idealny, schabowy dosyc cienki, ale świeży i chrupiący. Zasmażana kapusta świetną, bardzo kwaśna. Jedynie w marchewce z groszkiem zabrakło trochę przypraw. Kompot jak u babci. Prawdziwym odkryciem były naleśniki - lekko chrupiace na brzegach, z dodatkiem słodkiego twarogu. Takiego smaku naleśników jeszcze nigdzie nie spotkałem. W tym przypadku śmietana była kompletnie zbędna, bo twarog nie był przesuszony. Dodatkowo ta cena - 7,40! Dania główne ze zdjec + 2 kompoty za 50 zł. Szkoda, ze nie mam takiego miejsca pod domem, bo byłbym częstym gościem, ale na pewno jeszcze wrócę!"
- Bar Turystyczny
- Adres: Szeroka 8/10, 80-835 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Przepyszne tradycyjnie polskie potrawy w barze mlecznym w samym centrum miasta! Pomimo dużego ruchu bez problemu da się znaleźć miejsce. Jedzenie świeże i smaczne, a sam lokal przytulny i z tradycją"
- Bar Mleczny
- Adres: Długie Ogrody 25, 80-765 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Super panie sprzedające. Fajnie doradzają. Jedzenie smaczne, pożywne i duże porcje. Pyszny zimny kompot. Ceny bardzo zacne i na każdą kieszeń. Jedyny mankament, to brak zup wege oraz dań wegetariańskich."
- Bar Bursztyn
- Adres: Grunwaldzka 80, 81-881 Sopot
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Jeżeli ktoś chce zjeść normalny domowy obiad w normalej cenie, to jest to idealne miejsce. Smaczna panierowana pierś z kurczaka, rosół z kołdunami oraz placki ziemniaczane ze śmietaną, które subiektywnie mogłyby byc bardziej pieprzne. Polecam i na pewno tu wrócę."