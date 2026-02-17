Bambi był katowany na ulicy w Gdyni. Sprawca użył do tego łopaty do odśnieżania [GALERIA]

2026-02-17

Dramatyczne sceny rozegrały się w Gdyni-Oksywiu. Świadek zauważył mężczyznę, który okładał swojego psa łopatą do usuwania śniegu. Na miejsce natychmiast wezwano policję. Funkcjonariusze zatrzymali właściciela, a przerażone zwierzę o imieniu Bambi trafiło pod opiekę weterynarzy. Sprawcy grozi teraz więzienie.

Jeden z mieszkańców Gdyni-Oksywia był świadkiem bulwersującego zachowania jednego z sąsiadów. Mężczyzna wykorzystał łopatę do odśnieżania do zadawania bólu swojemu czworonogowi. Na cierpienie zwierzęcia zareagował przechodzień, który natychmiast zaalarmował służby mundurowe.

Agresor nie reagował na polecenia policji

Do zdarzenia doszło w środę, 11 lutego, w godzinach wieczornych. Dyżurny komisariatu odebrał zgłoszenie i niezwłocznie wysłał patrol we wskazane miejsce. Szybka reakcja funkcjonariuszy pozwoliła przerwać brutalny atak i uchronić psa przed dalszymi obrażeniami.

- Jak ustalili policjanci po rozmowie ze świadkami zdarzenia, mężczyzna podczas odśnieżania ulicy okładał łopatą swojego psa. Właściciel czworonoga podczas interwencji był agresywny – zupełnie nie słuchał tego, co mówili do niego policjanci, nie reagował na wydawane mu polecenia i głośno krzyczał - relacjonuje policja.

Zwierzę trafiło do bezpiecznego schronienia

Przestraszony czworonóg o imieniu Bambi był w stanie silnego stresu i bał się swojego opiekuna. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia, podjęto decyzję o natychmiastowym odebraniu zwierzęcia. Pies został przetransportowany do gdyńskiego schroniska „Ciapkowo”, gdzie specjaliści otoczyli go niezbędną opieką weterynaryjną.

Mężczyzna został przewieziony na komisariat w Gdyni-Oksywiu. Śledczy ustalili, że zatrzymany mógł już wcześniej dopuszczać się przemocy wobec swojego pupila. Mężczyzna usłyszał zarzuty karne.

- W związku z powyższym przedstawiono mu zarzut znęcania się nad zwierzęciem, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat - dodaje policja.

