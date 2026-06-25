Klimatyzacja w pociągu nie działa? Możesz odzyskać część pieniędzy za bilet

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Brak klimatyzacji w PKP. Co może zrobić pasażer?
Co sezon powraca problem wadliwej klimatyzacji w wagonach PKP. Awariom ulegają najczęściej starsze składy, a bywa i tak, że wagon w ogóle nie jest wyposażony w system chłodzenia, co zmusza podróżnych do jazdy w nagrzanej przestrzeni. Warto jednak wiedzieć, że w takich przypadkach przysługuje nam prawo do złożenia oficjalnej skargi do przewoźnika.
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Tak wyglądają wagony z Niemiec dla PKP Intercity
Reklamacja za brak klimatyzacji w pociągu. Jakie masz prawa?
Osoby zmuszone do podróżowania w upalne dni pociągiem pozbawionym działającego systemu chłodzenia mogą domagać się zwrotu części kosztów.
Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że w składach Express InterCity (EIC) reklamacje składa się bezpośrednio do PKP Intercity. Jeżeli przewoźnik uzna zgłoszenie, pasażer może liczyć na bon rekompensacyjny w wysokości 25 procent ceny biletu, choć każda sytuacja oceniana jest indywidualnie.
Również w innych kategoriach pociągów PKP Intercity, w tym na trasach IC, istnieje możliwość złożenia skargi na warunki przejazdu. Podróżni mają pełne prawo zgłosić niedogodności związane z komfortem, w tym uszkodzenie klimatyzacji. Każdy wniosek podlega oddzielnej weryfikacji.
Gdzie złożyć formularz reklamacyjny do PKP?
Najlepszą opcją jest skorzystanie z drogi elektronicznej. W odpowiednim formularzu trzeba zaznaczyć powód skargi i dokładnie zrelacjonować zdarzenie. Warto zawrzeć następujące dane:
- numer połączenia,
- dzień i czas odjazdu,
- oznaczenie wagonu oraz miejsca,
- dokładny opis usterki,
- informacje o jakichkolwiek innych problemach podczas podróży.