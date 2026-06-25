Klimatyzacja w pociągu nie działa? Możesz odzyskać część pieniędzy za bilet

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-25 8:32

Letnia podróż pociągiem bez sprawnej klimatyzacji potrafi zamienić się w prawdziwy koszmar. Część pasażerów jednak nie wie, że w takich sytuacjach przysługuje im prawo do ubiegania się o rekompensatę z powodu obniżonego komfortu jazdy.

Wysokie ujęcie tłumu ludzi na peronie metra, wsiadających do pociągu PKP Intercity z zielonym i szarym malowaniem. Pasażerowie czekają na odjazd, co symbolizuje problem awarii klimatyzacji, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Longfin Media/ Shutterstock

Brak klimatyzacji w PKP. Co może zrobić pasażer?

Co sezon powraca problem wadliwej klimatyzacji w wagonach PKP. Awariom ulegają najczęściej starsze składy, a bywa i tak, że wagon w ogóle nie jest wyposażony w system chłodzenia, co zmusza podróżnych do jazdy w nagrzanej przestrzeni. Warto jednak wiedzieć, że w takich przypadkach przysługuje nam prawo do złożenia oficjalnej skargi do przewoźnika.

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Tak wyglądają wagony z Niemiec dla PKP Intercity

Tak wyglądają wagony z Niemiec dla PKP Intercity
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Reklamacja za brak klimatyzacji w pociągu. Jakie masz prawa?

Osoby zmuszone do podróżowania w upalne dni pociągiem pozbawionym działającego systemu chłodzenia mogą domagać się zwrotu części kosztów.

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że w składach Express InterCity (EIC) reklamacje składa się bezpośrednio do PKP Intercity. Jeżeli przewoźnik uzna zgłoszenie, pasażer może liczyć na bon rekompensacyjny w wysokości 25 procent ceny biletu, choć każda sytuacja oceniana jest indywidualnie.

Również w innych kategoriach pociągów PKP Intercity, w tym na trasach IC, istnieje możliwość złożenia skargi na warunki przejazdu. Podróżni mają pełne prawo zgłosić niedogodności związane z komfortem, w tym uszkodzenie klimatyzacji. Każdy wniosek podlega oddzielnej weryfikacji.

Gdzie złożyć formularz reklamacyjny do PKP?

Najlepszą opcją jest skorzystanie z drogi elektronicznej. W odpowiednim formularzu trzeba zaznaczyć powód skargi i dokładnie zrelacjonować zdarzenie. Warto zawrzeć następujące dane:

  • numer połączenia,
  • dzień i czas odjazdu,
  • oznaczenie wagonu oraz miejsca,
  • dokładny opis usterki,
  • informacje o jakichkolwiek innych problemach podczas podróży.
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