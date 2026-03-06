Jedno imię złożone z dwóch. W Polsce noszą je tylko 34 osoby

Jedno imię złożone z dwóch

Wybór imienia dla dziecka to dla wielu rodziców ważna i często trudna decyzja. Jedni stawiają na imiona tradycyjne i od pokoleń obecne w polskiej kulturze, inni szukają bardziej oryginalnych lub rzadko spotykanych propozycji. W efekcie w statystykach pojawiają się zarówno imiona bardzo popularne, jak i takie, które nosi zaledwie kilkadziesiąt osób w całym kraju. Do tej drugiej grupy należy jedno wyjątkowe imię złożone z dwóch członów, które w Polsce występuje niezwykle rzadko.

W Polsce noszą je tylko 34 osoby

Wśród tysięcy imion funkcjonujących w Polsce są takie, które spotykamy bardzo rzadko. Jednym z nich jest Maria-Magdalena, czyli imię złożone z dwóch członów, które według dostępnych danych nosi w naszym kraju zaledwie 34 osoby.

Imiona złożone nie są w Polsce szczególnie popularne, choć zdarzają się od czasu do czasu. Najczęściej funkcjonują jako dwa oddzielne imiona nadawane dziecku, natomiast zapisane łącznie - z łącznikiem - pojawiają się sporadycznie.

Samo imię Maria od wielu lat znajduje się wśród najczęściej nadawanych w Polsce i ma wielowiekową tradycję. Również Magdalena jest dobrze znanym i popularnym imieniem. Ich połączenie w jedną formę sprawia jednak, że powstaje imię bardzo nietypowe.

Skąd pochodzi imię Maria-Magdalena?

Oba człony tego imienia mają biblijne korzenie. Maria wywodzi się z języka hebrajskiego i jest jednym z najstarszych oraz najbardziej rozpowszechnionych imion w kulturze chrześcijańskiej. Magdalena natomiast odnosi się do postaci Marii Magdaleny, uczennicy Jezusa znanej z Nowego Testamentu.

Maria-Magdalena w Polsce

W Polsce żyją 34 kobiety o imieniu Maria-Magdalena. Co ciekawe, od 2000 roku nazwano tak tylko dwie dziewczynki - w 2019 roku. Imię nie cieszy się więc dużą popularnością.