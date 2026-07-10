Grupa napastników zaatakowała 15-latka w Gdyni. Powodem była koszulka z symbolem drużyny

Napad na stacji SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana

Do zdarzenia doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że grupa pięciu osób zaczepiła 15-letniego mieszkańca Gdyni, a następnie zaatakowała go.

- Z ustaleń wynika, że sprawcy popychali i szarpali pokrzywdzonego, a następnie ściągnęli z niego i zabrali koszulkę jednego z klubów piłkarskich. Dzięki intensywnej pracy policjantów z wydziału kryminalnego szybko ustalono osoby biorące udział w zdarzeniu i zatrzymano całą piątkę. Wśród zatrzymanych są 40-letni mężczyzna, dwaj 16-latkowie i dwaj 17-latkowie – informują policjanci z Gdańska.

Zarzuty dla sprawców ataku na nastolatka z Gdyni

Dalszy los zatrzymanych zależy od ich wieku. Sprawa dwóch 16-latków trafi do sądu rodzinnego, natomiast wobec 40-latka i dwóch 17-latków prowadzone jest postępowanie karne. Cała trójka usłyszała zarzuty zmuszenia do określonego zachowania, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

- Policja konsekwentnie zwalcza przestępczość pseudokibiców. Każdy przypadek przemocy motywowanej barwami klubowymi spotyka się ze zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy, a osoby dopuszczające się takich czynów są identyfikowane i pociągane do odpowiedzialności karnej - dodają funkcjonariusze.