Czerwiec 2026 jednym z najcieplejszych w histori! Zabrakło 0,12 st. C do pobicia światowego rekordu

Globalne ocieplenie w praktyce. Czerwiec 2026 tuż za rekordzistą

Jak informuje polskieradio24.pl, średnia globalna temperatura w czerwcu wyniosła 16,54 st. C. To drugi najwyższy rezultat od początku pomiarów. Wyższy wynik odnotowano jedynie w czerwcu 2024 roku, kiedy średnia temperatura osiągnęła 16,66 st. C.

Specjaliści z Copernicus Climate Exchange (C3S) wskazują, że tak wysokie temperatury były związane z rozwojem zjawiska Super El Niño. Szczególnie gorąco było w Europie Zachodniej, gdzie czerwiec 2026 okazał się najcieplejszym w historii pomiarów.

Upały w Polsce. Termometry w Słubicach pokazały ponad 40 stopni

Fala upałów dotarła także do Polski. W ostatni weekend czerwca w Słubicach odnotowano 40,5 st. C w cieniu, co oznacza nowy rekord najwyższej temperatury w historii kraju.

Poprzedni rekord wynosił 40,2 st. C i obowiązywał od 29 lipca 1921 roku, kiedy taką temperaturę zmierzono w Prószkowie koło Opola. Rekordowe upały występowały w tym czasie również w wielu innych państwach Europy.

Fala afrykańskiego żaru nad Francją. Czerwone alerty dla departamentów

Wyjątkowo wysokie temperatury mocno dały się we znaki także mieszkańcom Francji. Prognozy wskazują jednak, że kraj ponownie stanie w obliczu kolejnej fali upałów. Od soboty na zachodzie Francji temperatura może przekroczyć 40 st. C, a dla dziewięciu departamentów wydano czerwone alerty.

Jak podaje polskieradio24.pl, eksperci oceniają, że czerwiec 2026 jest kolejnym dowodem postępujących zmian klimatycznych. Rekordowo wysokie temperatury utrzymują się zarówno nad lądami, jak i w oceanach, a zgromadzone ciepło może sprzyjać kolejnym falom upałów i zwiększać zagrożenie dla ludzi oraz środowiska. Zwracają również uwagę, że druga połowa czerwca przyniosła Europie kolejną falę upałów zaledwie kilka tygodni po wyjątkowo gorącym maju, a następna rozpoczęła się już na początku lipca.

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