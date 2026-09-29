Groby na Wszystkich Świętych. Tak ozdobione będą hitem

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-29 3:50

Październik i listopad to czas, gdy wiele osób odwiedza cmentarze, porządkuje groby bliskich i przygotowuje je na 1 listopada. To także moment, gdy pojawiają się nowe wiązanki, stroiki i znicze. W sklepach już można znaleźć szeroki wybór dekoracji, od bardzo okazałych po proste i stonowane. W tym roku część osób może jednak zdecydować się na nieco inne podejście do ozdabiania grobów.

Ludzie odwiedzający udekorowane groby na cmentarzu. O trendach na Wszystkich Świętych czytaj w Eska Trójmiasto.
Autor: Wioletta Sawa

Mniej przepychu, więcej harmonii

Oczywiście, nie wszystkie groby podczas Wszystkich Świętych muszą wyglądać minimalistycznie. Wiele osób nadal wybiera duże wiązanki, kolorowe kwiaty czy efektowne znicze. Można jednak zauważyć, że popularność zyskują również bardziej stonowane kompozycje.

Zamiast łączenia wielu różnych kolorów można zdecydować się na jeden dominujący odcień. Podobnie jest ze zniczami – kilka takich samych lub utrzymanych w podobnej stylistyce może stworzyć bardziej uporządkowaną całość niż wiele różnych modeli.

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Jednolite znicze i kwiaty

Jednym z pomysłów na tegoroczną dekorację grobu jest dobranie zniczy i kwiatów tak, aby wzajemnie do siebie pasowały. Przykładowo można postawić na białe lub kremowe kwiaty i uzupełnić je zniczami w podobnych, spokojnych barwach.

Co ważne, harmonijny wygląd grobu można osiągnąć bez kupowania dużej liczby dekoracji. Czasem wystarczy jedna większa wiązanka, kilka podobnych zniczy i uporządkowana przestrzeń wokół pomnika. Mniejsza liczba ozdób oznacza mniej rzeczy, więc całość łatwiej utrzymać w porządku przez kolejne dni.

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Wszystkich Świętych 2026. Pamiętaj o tym przed 1 listopada

Wszystkich Świętych
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Wszystkich Świętych 2026

Wszystkich Świętych obchodzimy co roku 1 listopada, a w tym roku święto przypada w niedzielę. Tego dnia wiele osób odwiedzi cmentarze, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobach bliskich. Z kolei 2 listopada przypada Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W praktyce wizyty na cmentarzach często rozkładają się na kilka dni przed i po 1 listopada, kiedy nekropolie są licznie odwiedzane, a wieczorami tworzą wyjątkowy widok z zapalonych zniczy.

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