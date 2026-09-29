Groby na Wszystkich Świętych. Tak ozdobione będą hitem

Mniej przepychu, więcej harmonii

Oczywiście, nie wszystkie groby podczas Wszystkich Świętych muszą wyglądać minimalistycznie. Wiele osób nadal wybiera duże wiązanki, kolorowe kwiaty czy efektowne znicze. Można jednak zauważyć, że popularność zyskują również bardziej stonowane kompozycje.

Zamiast łączenia wielu różnych kolorów można zdecydować się na jeden dominujący odcień. Podobnie jest ze zniczami – kilka takich samych lub utrzymanych w podobnej stylistyce może stworzyć bardziej uporządkowaną całość niż wiele różnych modeli.

Jednolite znicze i kwiaty

Jednym z pomysłów na tegoroczną dekorację grobu jest dobranie zniczy i kwiatów tak, aby wzajemnie do siebie pasowały. Przykładowo można postawić na białe lub kremowe kwiaty i uzupełnić je zniczami w podobnych, spokojnych barwach.

Co ważne, harmonijny wygląd grobu można osiągnąć bez kupowania dużej liczby dekoracji. Czasem wystarczy jedna większa wiązanka, kilka podobnych zniczy i uporządkowana przestrzeń wokół pomnika. Mniejsza liczba ozdób oznacza mniej rzeczy, więc całość łatwiej utrzymać w porządku przez kolejne dni.

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Wszystkich Świętych 2026. Pamiętaj o tym przed 1 listopada

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Wszystkich Świętych 2026

Wszystkich Świętych obchodzimy co roku 1 listopada, a w tym roku święto przypada w niedzielę. Tego dnia wiele osób odwiedzi cmentarze, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobach bliskich. Z kolei 2 listopada przypada Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W praktyce wizyty na cmentarzach często rozkładają się na kilka dni przed i po 1 listopada, kiedy nekropolie są licznie odwiedzane, a wieczorami tworzą wyjątkowy widok z zapalonych zniczy.