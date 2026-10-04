Furiat wpadł do sklepu i groził: „Wziąłbym nóż i was zaszlachtował”. Wstrząsające nagranie z Gdańska

Agresja wobec Ukraińców w centrum Gdańska. Padły groźby śmierci

Groźny incydent miał miejsce w niedzielny poranek, dokładnie 4 października tuż przed godziną 10 na ulicy Garncarskiej w Śródmieściu. Wściekły napastnik usiłował wtargnąć do okolicznych punktów usługowych, a z każdą sekundą jego zachowanie stawało się coraz bardziej nieobliczalne. Dziennikarz Wirtualnej Polski, Tomasz Waleński, udostępnił w sieci materiał filmowy, na którym wyraźnie słychać, jak osobnik wrzeszczy: „Zabiłbym was, zabił. Wziąłbym nóż i was zaszlachtował”. Ten przerażający atak słowny obfitował w liczne przekleństwa. Przerażona pracownica pobliskiego sklepu musiała odgrodzić się od napastnika, zamykając drzwi na klucz.

Dziś około godziny 10:00 dyżurny gdańskiej komendy otrzymał zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie przy ul. Garncarskiej w Gdańsku. Policjanci po przyjechaniu pod wskazany adres ustalili, że mężczyzna miał początkowo awanturować się z najprawdopodobniej jedynym z pracowników lokalu przy ul. Garncarskiej, a następnie wszcząć awanturę w jednym ze sklepów przy tej samej ulicy. Podczas obu zdarzeń mężczyzna miał kierować do kobiety i mężczyzny obraźliwe hasła, na tle narodościowym. Mężczyzna odszedł z miejsca interwencji przed przyjazdem funkcjonariuszy. Policjanci ustalili świadków zdarzenia, a w obecnej chwili sporządzają dokumentację, która pozwoli ustalić szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Funkcjonariusze prowadzą czynności w tej sprawie.— PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) October 4, 2026

Pomorska policja potwierdza interwencję po ataku furiata w sklepie

Oficerowie pomorskiej policji potwierdzili, że w niedzielny poranek wpłynęło do nich zawiadomienie o agresywnym zachowaniu mężczyzny. Kiedy patrole dotarły pod wskazany adres, ustalono chronologię wydarzeń, z której wynikało, że chuligan początkowo starł się z obsługą jednego z punktów, a po chwili przeniósł swoją frustrację na pracowników pobliskiego marketu. Z relacji policji wynika, że podczas awantury mężczyzna kierował do zaatakowanej pary obraźliwe hasła na tle narodowościowym. Agresor uciekł z ul. Garncarskiej, zanim na miejsce przyjechali policjanci.

„Zabiłbym was, zabił. Wziąłbym nóż i was zaszlachtował”. Gdańsk. Niedziela rano. Atak na tle narodowościowym na Ukraińców. @PolskaPolicja nie podjęła interwencji. Dlaczego? https://t.co/f7DBvtYcGm— Tomasz Walenski (@WalenskiTomasz) October 4, 2026

Służby ścigają sprawcę. Zawiadomienie od Ukraińców nie jest konieczne

Policjanci dotarli już do świadków, którzy widzieli całe zajście. Teraz zbierają informacje i ustalają dokładny przebieg awantury. Funkcjonariusze prowadzą czynności w tej sprawie.

Policja przekazała WP, że poszkodowani obcokrajowcy nie chcieli oficjalnie zgłaszać sprawy. Nie oznacza to jednak, że policja przestaje działać. Przestępstwa na tle narodowościowym są ścigane z urzędu.