Fala infekcji już jest. Polacy coraz częściej w gabinetach lekarskich

Jesienna pogoda sprzyja rozwojowi chorób

Niższe temperatury na zewnątrz to tylko jeden z czynników odpowiadających za jesienny wzrost zachorowań. W tym okresie zdecydowaną większość czasu przebywamy w zamkniętych przestrzeniach, a dodatkowo ograniczamy wietrzenie mieszkań, co w połączeniu z przesuszonym powietrzem osłabia naturalną barierę ochronną, jaką są błony śluzowe dróg oddechowych.

Grypa i zakażenia koronawirusem przybierają na sile

Z danych udostępnionych przez Głównego Inspektora Sanitarnego wynika jasno, że znajdujemy się na początku fali infekcji. Zauważalny jest wyraźny wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2, rośnie również systematycznie liczba pacjentów zmagających się z grypą. Statystyki pokazują, że aktualnie te dwie choroby najmocniej uderzają w populację dzieci i młodzieży.

Warto jednak pamiętać, że jesienne złe samopoczucie nie zawsze oznacza zakażenie koronawirusem czy wirusem grypy. W otoczeniu krąży obecnie mnóstwo drobnoustrojów dających zbliżone dolegliwości. Z tego powodu opierając się wyłącznie na takich symptomach jak katar czy ogólne osłabienie, nie można postawić precyzyjnej diagnozy co do rodzaju wirusa.

Wirus RSV uderzy za kilka miesięcy

Kolejnym patogenem obserwowanym przez lekarzy jest wirus RSV. Choć na ten moment nie stanowi on dominującego zagrożenia dla zdrowia publicznego, Główny Inspektorat Sanitarny przewiduje, że uderzenie tej infekcji nastąpi pod koniec obecnego roku.

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RSV na razie nie stanowi zagrożenia, ale zwiększonej liczby zachorowań należy spodziewać się na przełomie roku - zauważał dr Grzesiowski, czytamy na portalu TVN24.

Profilaktyka w sezonie zachorowań na grypę i COVID-19

Chociaż nie istnieje stuprocentowa metoda chroniąca przed infekcją, możemy skutecznie minimalizować to ryzyko. Kluczowe znaczenie ma przestrzeganie elementarnych zasad higieny, częsta wymiana powietrza w pomieszczeniach i dystansowanie się od osób wykazujących objawy chorobowe. Niezwykle ważne jest również dbanie o czystość dłoni, prawidłowe zasłanianie twarzy przy kichaniu oraz izolacja w przypadku wystąpienia pierwszych symptomów osłabienia organizmu.