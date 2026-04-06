Dziesiątki interwencji strażaków przez pogodę. W tych powiatach było ich najwięcej

Dziesiątki interwencji strażaków przez silny wiatr, IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia

- Najwięcej zdarzeń związanych z silnym wiatrem odnotowano w powiatach: wejherowskim - siedem, sztumskim - pięć, słupskim - pięć oraz gdańskim - cztery - przekazał st. kpt. Piechowski. Strażacy głównie usuwali powalone drzewa i nadłamane konary.

W północnej części województwa pomorskiego (powiat: lęborski, pucki, słupski, wejherowski i w Słupsku) oraz w powiecie sławieńskim na Pomorzu Zachodnim w poniedziałek obowiązuje ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na tym obszarze może wiać w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h. Według IMGW najwyższych wartości należy spodziewać się w godzinach okołopołudniowych i po południu. Średnia prędkość wiatru wyniesie 45–60 km/h. Alert obowiązuje do poniedziałku, do godz. 21:00.

Jest nowy alert RCB (6.04.2026)

W związku z prognozowanym silnym wiatrem alert wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB zaleca mieszkańcom, aby zachowali ostrożność na zewnątrz oraz aby nie stawali ani nie parkowali pod drzewami.

"Uwaga! Dziś (06.04) prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami” - oto treść wiadomości, która trafiła do odbiorców w województwie zachodniopomorskim (powiat sławieński) oraz województwie pomorskim (powiaty: lęborski, pucki, słupski, wejherowski i Słupsk).

