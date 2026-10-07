Długa przerwa świąteczna dla uczniów. W grudniu czeka ich sporo dni bez szkoły

Przerwa świąteczna 2026. Kiedy uczniowie odpoczną?

Zgodnie z harmonogramem na rok szkolny 2026/2027, zimowa przerwa świąteczna zacznie się 23 grudnia i potrwa do końca roku, czyli do 31 grudnia. Ostatnie zajęcia lekcyjne przed Świętami Bożego Narodzenia odbędą się we wtorek, 22 grudnia. Po tym terminie dzieci i młodzież rozpoczną długo wyczekiwany wypoczynek.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla uczniów, ponieważ Nowy Rok (1 stycznia 2027 roku) wypada w piątek. Dzięki temu po przerwie sylwestrowej zyskają jeszcze jeden wolny weekend, a powrót do ławek szkolnych nastąpi dopiero w poniedziałek, 4 stycznia 2027 roku.

Dyrektorzy szkół mogą wydłużyć przerwę świąteczną

Warto zwrócić uwagę na fakt, że harmonogram zajęć nie w każdej placówce będzie identyczny. Dyrektorzy dysponują bowiem prawem do wyznaczenia tak zwanych dni dyrektorskich, czyli dodatkowego czasu wolnego od standardowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jeśli kierownictwo szkoły postanowi wykorzystać tę pulę tuż przed świętami, uczniowie mogliby rozpocząć wolne już 21 lub 22 grudnia. To pozwala na stworzenie jeszcze dłuższego okresu bez lekcji poprzez połączenie dni dyrektorskich z przerwą ustawową. Podjęcie takiej decyzji leży w gestii dyrektora, po uprzednim dopełnieniu formalności i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powrót do szkół po świętach w styczniu

O ile w danej szkole nie zostaną zaplanowane dodatkowe dni wolne na początku nowego roku, młodzież wróci do swoich obowiązków edukacyjnych 4 stycznia 2027 roku. Zanim to jednak nastąpi, będą cieszyć się nie tylko zimową przerwą świąteczną, ale także wolnym z okazji Nowego Roku i weekendem w dniach 2-3 stycznia.

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Terminy ferii zimowych 2027

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Ferie zimowe 2027. Dla niektórych to szybki powrót do wolnego

Styczniowa nauka dla części uczniów potrwa bardzo krótko. Zaraz po zakończeniu świątecznej przerwy i styczniowym starcie zajęć, niektórzy spędzą w szkole raptem około trzech tygodni przed początkiem ferii zimowych. Terminarz zimowego wypoczynku w roku szkolnym 2026/2027 zależy jednak od podziału na poszczególne województwa, dlatego warto sprawdzić daty obowiązujące w danym regionie, które zamieściliśmy w galerii zdjęć wyżej oraz tutaj: Ferie zimowe 2027. Te województwa rozpoczynają w styczniu.