Centra miast bez samochodów. AI pokazuje, jak zmieni się Polska

Jeszcze kilkanaście lat temu trudno było wyobrazić sobie centrum dużego miasta bez sznurów samochodów i zatłoczonych parkingów. Dziś ta wizja przestaje być futurystyczną fantazją, a staje się realnym kierunkiem rozwoju. Rosnące zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatyczne i potrzeba poprawy jakości życia sprawiają, że miasta zaczynają oddawać przestrzeń ludziom. Prognozy AI wskazują, że w najbliższych dekadach polskie centra mogą przejść jedną z największych przemian w swojej historii.

Ulice dla pieszych i rowerów

Według prognoz AI w najbliższych dekadach centra największych miast w Polsce mogą zostać w dużej mierze wyłączone z ruchu prywatnych aut. Szerokie chodniki, zielone bulwary, drogi rowerowe i place miejskie będą normą. Parkingi naziemne natomiast ustąpią miejsca skwerom, ogrodom deszczowym i przestrzeniom rekreacyjnym.

Transport publiczny nowej generacji

Kluczową rolę odegra nowoczesny, bezemisyjny transport zbiorowy. Autonomiczne tramwaje, elektryczne autobusy i rozbudowane sieci kolei aglomeracyjnej mają sprawić, że poruszanie się po mieście bez własnego auta będzie wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Coraz większe znaczenie zyskają także rowery - zarówno tradycyjne, jak i elektryczne - oraz systemy współdzielonych pojazdów. W przyszłości do ścisłego centrum będzie można dojechać transportem publicznym, a ostatni odcinek pokonać pieszo lub na rowerze. Wizualizacje miast bez samochodów możecie sprawdzić w galerii zdjęć poniżej.

Centra miast bez samochodów. Tak mają wyglądać "zdrowe" metropolie

Więcej zieleni, mniej betonu

Ograniczenie ruchu samochodowego oznacza nie tylko mniej spalin, ale też więcej miejsca na zieleń. Prognozy wskazują, że miasta będą inwestować w drzewa, zielone dachy, parki czy ogrody, w których będzie można odpocząć po pracy i nie tylko.

Zmiany już się zaczęły

Co ciekawe, nie jest to wyłącznie wizja. W Polsce pierwsze kroki ku lepszej przyszłości zostały już podjęte. W Warszawie od 1 lipca 2024 roku obowiązuje Strefa Czystego Transportu. Obejmuje ona znaczną część Śródmieścia i przyległych dzielnic. Do strefy nie mogą wjeżdżać najstarsze samochody spalinowe niespełniające określonych norm emisji spalin. W kolejnych latach wymagania mają być stopniowo zaostrzane.

