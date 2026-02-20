Centra miast bez samochodów. AI pokazuje, jak zmieni się Polska

Spis treści
Jeszcze kilkanaście lat temu trudno było wyobrazić sobie centrum dużego miasta bez sznurów samochodów i zatłoczonych parkingów. Dziś ta wizja przestaje być futurystyczną fantazją, a staje się realnym kierunkiem rozwoju. Rosnące zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatyczne i potrzeba poprawy jakości życia sprawiają, że miasta zaczynają oddawać przestrzeń ludziom. Prognozy AI wskazują, że w najbliższych dekadach polskie centra mogą przejść jedną z największych przemian w swojej historii.
Ulice dla pieszych i rowerów
Według prognoz AI w najbliższych dekadach centra największych miast w Polsce mogą zostać w dużej mierze wyłączone z ruchu prywatnych aut. Szerokie chodniki, zielone bulwary, drogi rowerowe i place miejskie będą normą. Parkingi naziemne natomiast ustąpią miejsca skwerom, ogrodom deszczowym i przestrzeniom rekreacyjnym.
Transport publiczny nowej generacji
Kluczową rolę odegra nowoczesny, bezemisyjny transport zbiorowy. Autonomiczne tramwaje, elektryczne autobusy i rozbudowane sieci kolei aglomeracyjnej mają sprawić, że poruszanie się po mieście bez własnego auta będzie wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Coraz większe znaczenie zyskają także rowery - zarówno tradycyjne, jak i elektryczne - oraz systemy współdzielonych pojazdów. W przyszłości do ścisłego centrum będzie można dojechać transportem publicznym, a ostatni odcinek pokonać pieszo lub na rowerze. Wizualizacje miast bez samochodów możecie sprawdzić w galerii zdjęć poniżej.
Więcej zieleni, mniej betonu
Ograniczenie ruchu samochodowego oznacza nie tylko mniej spalin, ale też więcej miejsca na zieleń. Prognozy wskazują, że miasta będą inwestować w drzewa, zielone dachy, parki czy ogrody, w których będzie można odpocząć po pracy i nie tylko.
Zmiany już się zaczęły
Co ciekawe, nie jest to wyłącznie wizja. W Polsce pierwsze kroki ku lepszej przyszłości zostały już podjęte. W Warszawie od 1 lipca 2024 roku obowiązuje Strefa Czystego Transportu. Obejmuje ona znaczną część Śródmieścia i przyległych dzielnic. Do strefy nie mogą wjeżdżać najstarsze samochody spalinowe niespełniające określonych norm emisji spalin. W kolejnych latach wymagania mają być stopniowo zaostrzane.