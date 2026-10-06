Biedronka kontra Lidl. Wiemy, która sieć płaci kasjerom więcej na start

Ile zarabia kasjer w Biedronce? Konkretne stawki dla pracowników

Z początkiem stycznia 2026 roku osoby zatrudnione jako sprzedawca-kasjer oraz pracownicy obsługujący ladę tradycyjną w Biedronce mogą liczyć na pensję rzędu od 5300 do 5650 złotych brutto w skali miesiąca. Dokładna kwota widniejąca na umowie jest ściśle uzależniona od umiejscowienia danej placówki handlowej. Zdecydowanie lepsze warunki finansowe czekają na zatrudnionych z większym doświadczeniem, ponieważ po trzech latach pracy stawki wzrastają i oscylują w granicach od 5450 do 5900 złotych brutto.

Władze sieci zaznaczają jednocześnie, że podstawowa kwota to zaledwie część całkowitego dochodu pracownika. Nowo zatrudnione osoby otrzymują również specjalny dodatek za brak nieobecności, a w każdym miesiącu mogą wypracować premię wynikową, której wypłata zależy głównie od realizacji założonych celów sprzedażowych oraz przestrzegania standardów operacyjnych. Warto zatem sprawdzić, jak te warunki wypadają na tle największego konkurenta.

Zarobki w Lidlu. Na jakie pieniądze może liczyć nowy pracownik?

Niemiecki dyskont proponuje nowo zatrudnionym osobom nieco wyższe kwoty bazowe niż jego główny rywal. Osoby stawiające pierwsze kroki w sklepach sieci Lidl mogą oczekiwać pensji w przedziale od 5600 do 6300 złotych brutto miesięcznie. Finalna wartość przelewu zależy jednak od kilku kluczowych czynników, do których zalicza się przede wszystkim konkretne stanowisko, miejscowość, w której zlokalizowany jest dany market, a także dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata.

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Znicze w Lidlu [ZDJĘCIA]

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Porównanie pensji: Biedronka czy Lidl? Gdzie zarobisz więcej?

Zestawienie suchych liczb wyraźnie wskazuje, że to Lidl zapewnia bardziej atrakcyjne warunki na samym starcie kariery w handlu. Podczas gdy zatrudniony w Biedronce otrzyma na początku od 5300 do 5650 złotych brutto, pracownik stawiający pierwsze kroki w Lidlu może liczyć na gwarantowaną kwotę w granicach od 5600 do 6300 złotych brutto miesięcznie.

Trzeba jednak pamiętać, że ostateczne zarobki zależą także od dodatków, premii, stażu pracy i konkretnego stanowiska. Dlatego sama pensja podstawowa nie zawsze pokazuje pełną wartość oferty zatrudnienia.

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Rekrutacja w Biedronce i Lidlu. Dyskonty stale poszukują rąk do pracy

Obaj rynkowi potentaci nieustannie prowadzą szeroko zakrojone procesy rekrutacyjne, poszukując kandydatów do swoich placówek na terenie całego kraju. Propozycje zatrudnienia obejmują bardzo zróżnicowane szczeble kariery, dlatego niemal każdy chętny do pracy w branży detalicznej bez problemu znajdzie otwarte wakaty w najbliższej okolicy. Eksperci radzą, aby regularnie sprawdzać ogłoszenia bezpośrednio na oficjalnych portalach internetowych Biedronki i Lidla, gdyż zapotrzebowanie kadrowe i pula dostępnych miejsc zmieniają się tam z dnia na dzień.