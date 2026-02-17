AI wymyśliła atrakcję turystyczną

Jeszcze kilka lat temu sztuczna inteligencja kojarzyła się głównie z futurystycznymi wizjami rodem z filmów science fiction. Dziś to narzędzie, z którego korzystamy na co dzień - planując wakacje, rezerwując hotele czy szukając inspiracji na weekendowy wyjazd. AI potrafi w kilka sekund stworzyć gotowy plan podróży i wskazać najlepsze atrakcje w wybranym regionie świata. Problem zaczyna się wtedy, gdy część z nich w ogóle nie istnieje.

Atrakcja, która nie istnieje

Niestety, ale bezrefleksyjne zaufanie do algorytmów może skończyć się kosztowną i bardzo rozczarowującą wyprawą. Coś na ten temat bez wątpienia wiedzą turyści, którzy w Tasmanii ruszyli w poszukiwaniu nieistniejących gorących źródeł. Jak to jednak możliwe? Wszystko przez błąd w artykule operatora Tasmania Tours.

Sztuczna inteligencja wprowadziła turystów w błąd

Jak czytamy na portalu Onet.pl, na stronie internetowej operatora Tasmania Tours pojawił się artykuł zachęcający do odwiedzenia rzekomych Weldborough Hot Springs - "gorących źródeł", które miały być jednym z najciekawszych doświadczeń na wyspie. Tekst został wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji i - jak później ustalono - nie przeszedł rzetelnej weryfikacji. Problem w tym, że w Weldborough nigdy nie było żadnych term ani naturalnych źródeł geotermalnych. Napływ zdezorientowanych turystów sprawił, że sprawa wyszła na jaw, a materiał został usunięty ze strony.

Właściciel Tasmania Tours, Scott Hennessy, tłumaczył, że firma współpracowała z zewnętrzną agencją marketingową. To ona korzystała z narzędzi AI do generowania treści. Jak przyznał, artykuł został opublikowany bez odpowiedniej weryfikacji, gdy przebywał za granicą.

Halucynacje sztucznej inteligencji. Na co uważać?

Halucynacje sztucznej inteligencji to jedno z największych zagrożeń związanych z korzystaniem z nowoczesnych modeli AI. Polegają one na generowaniu informacji, które brzmią wiarygodnie, lecz są całkowicie nieprawdziwe lub zmyślone. System może wymyślać fakty, cytaty, źródła, dane statystyczne, a nawet nieistniejące osoby czy publikacje. Właśnie dlatego warto zawsze zweryfikować to, co AI "wyprodukuje" nam po zadaniu jej pytania.