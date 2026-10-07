67-letni wędkarz przepadł bez śladu, została tylko łódź. Trwa trzeci dzień poszukiwań na Jeziorze Charzykowskim

Trzeci dzień poszukiwań 67-latka na Jeziorze Charzykowskim. W akcji specjalistyczny sprzęt

Już trzeci dzień służby intensywnie poszukują 67-letniego wędkarza, który zaginął na Jeziorze Charzykowskim. Udało się odnaleźć łódkę należącą do mężczyzny, ale po nim samym nie ma śladu. W środę, 7 października rano działania zostały wznowione. W akcji wykorzystywane są m.in. sonary oraz drony podwodne.

– Nadal trwają poszukiwania. W działania zaangażowani są policjanci, strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykorzystywane są również drony podwodne i sonary. Cały czas szukamy zaginionego. Dziś działania zostały wznowione około godziny 9 – informuje st. asp. Magdalena Zblewska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach.

Poszukiwania 67-letniego wędkarza, który wypłynął łódką na Jezioro Charzykowskie i zniknął bez śladu, prowadzone są od poniedziałku, 5 października. Mężczyzna wypłynął na jezioro około godz. 7 rano, jednak przez kilka następnych godzin nie wrócił na brzeg. Rodzina nie mogła się z nim skontaktować, dlatego po południu rozpoczęto akcję poszukiwawczą.

Do działań włączyli się m.in. strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z zespołem dronowym i samochodem Ford Ranger, JRG Chojnice, jednostki OSP oraz Chojnickie WOPR. Po pewnym czasie służby odnalazły łódkę należącą do 67-latka. W jej pobliżu nie było jednak wędkarza.

Służby znalazły łódź przy brzegu. Tajemnicze zniknięcie 67-letniego wędkarza

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- Po rozpoczęciu działań jednostki Straży Pożarnej odnalazły jego łódź znajdującą się przy brzegu. Niestety, wędkarza nie było w jej pobliżu. Wspólnie z OSP Charzykowy - Ochotnicza Straż Pożarna w Charzykowach , KP PSP Chojnice , ogniwem wodnym Policji oraz pozostałymi służbami prowadziliśmy poszukiwania na wodzie i wzdłuż linii brzegowej. W działaniach wykorzystano również specjalistyczny sprzęt, w tym drony – podwodny z jednostki OSP Leśno oraz powietrzny z kamerą termowizyjną będącym na wyposażeniu naszej jednostki – informuje Chojnickie WOPR.

Z powodu zapadającego zmroku i pogarszających się warunków działania na wodzie zostały przerwane. Poszukiwania wznowiono we wtorek, 6 października. Akcję prowadzono w rejonie Funki, sprawdzając kolejne fragmenty jeziora oraz jego okolice. Służby ponownie rozpoczęły działania także w środę, 7 października, od godzin porannych. W poszukiwaniach uczestniczą jednostki PSP i OSP oraz policja. Niestety, do tej pory zaginionego wędkarza nie udało się odnaleźć.

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