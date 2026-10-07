33-latek z Gdańska zniknął bez śladu. Policja prosi o pomoc i podaje rysopis

Funkcjonariusze policji z Gdańska wystosowali pilny komunikat dotyczący poszukiwań 33-letniego Dymytro Bochkovskyiego, który najprawdopodobniej znajduje się na terenie miasta lub okolic.

Opublikowano dokładny opis wyglądu zaginionego: ma on 180 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, posiada szare oczy oraz brodę średniej długości.

W tej sprawie niezwykle ważna jest każda, nawet z pozoru błaha informacja.

Zaginięcie w Gdańsku. Trwają poszukiwania 33-letniego Dymytro Bochkovskyiego

Policjanci z komisariatu przy ul. Kartuskiej 345B w Gdańsku poszukują 33-letniego Dymytro Bochkovskyiego i zwracają się o pomoc do wszystkich osób, które mogą wiedzieć, gdzie obecnie przebywa mężczyzna.

33-letni Dymytro Bochkovskyi ma około 180 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma szare oczy, a obecnie nosi brodę średniej długości.

Widziałeś Dymytro Bochkovskyiego? Gdańska policja czeka na sygnał

Osoby, które widziały zaginionego lub mają informacje na temat miejsca jego pobytu, proszone są o kontakt z policją. Każda wiadomość, nawet z pozoru nieistotna, może pomóc funkcjonariuszom ustalić, gdzie obecnie znajduje się 33-latek. Poszukiwania prowadzą policjanci z Komisariatu Policji VIII w Gdańsku. Informacje mogące przyczynić się do odnalezienia mężczyzny należy przekazywać funkcjonariuszom z komisariatu przy ul. Kartuskiej 245B.

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