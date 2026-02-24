18-latek stracił prawo jazdy w dniu egzaminu. Piesi musieli uciekać z chodnika

Zderzenie na skrzyżowaniu

Do zdarzenia doszło w piątek, 20 lutego, na skrzyżowaniu ulic Targowej i Różyckiego. Kierujący Peugeotem 18-latek miał zignorować znak "STOP", co doprowadziło do zderzenia z prawidłowo jadącym Volkswagenem, a następnie ze Skodą. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazdy zostały zepchnięte na chodnik, wprost na idących tamtędy ludzi.

Prawo jazdy odebrane po kilku godzinach

Na szczęście piesi zdołali w porę odskoczyć i w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Dla młodego kierowcy kolizja oznacza jednak czasowy koniec przygody z motoryzacją, zanim ta na dobre się rozpoczęła. Mundurowi zatrzymali dokument nastolatka za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym samym dniu, w którym zdał on egzamin.

„Za popełnione wykroczenie mundurowi skierują do sądu wniosek o ukaranie 18-latka. Pamiętajmy, że ostrożności za kierownicą nigdy nie jest za wiele. Każdy użytkownik pojazdu powinien o tym wiedzieć, a szczególnie młody, niedoświadczony jeszcze kierowca” – zaznaczyli funkcjonariusze.

