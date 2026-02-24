Co pasażerowie gubią w pociągach? Lista Polregio zaskakuje

Co najczęściej zostawiamy w wagonach?

Pracownicy Biur Rzeczy Znalezionych Polregio mieli w 2025 roku pełne ręce roboty. W oddziałach zlokalizowanych w czternastu województwach zabezpieczono łącznie 3,1 tys. zgubionych przedmiotów. Statystyki pokazują wyraźne różnice regionalne. Najbardziej roztargnieni okazali się podróżni z województwa pomorskiego, gdzie odnotowano aż 826 zgub. Na kolejnych miejscach w tym zestawieniu uplasowała się Małopolska z wynikiem 655 rzeczy oraz Pomorze Zachodnie, gdzie pozostawiono 398 przedmiotów.

Wśród pozostawianych fantów dominują standardowe przedmioty codziennego użytku, takie jak dokumenty, klucze, sprzęt elektroniczny czy całe bagaże. Zdarzają się jednak znaleziska, które mogą wprawić w osłupienie. Rzecznik prasowy przewoźnika Jakub Leduchowski informuje, że kolejarze natrafili między innymi na rower elektryczny, skrzypce, gitary oraz sprzęt narciarski i snowboardowy. Na liście osobliwych zgub znalazły się nawet tak nietypowe urządzenia, jak projektor, krótkofalówka czy robot kuchenny. Leduchowski przytoczył konkretne przykłady znalezisk z południa Polski.

„W jednym z pojazdów kursujących po Dolnym Śląsku podróżni zostawili mały grill elektryczny, a w Opolskiem - naciągnięte na ramę płótno malarskie” - opowiedział.

Procedura odzyskiwania zguby

Utrata cennego przedmiotu wymaga odpowiedniej reakcji. Odnalezione przez załogę lub innych pasażerów rzeczy są przekazywane do właściwego terytorialnie Biura Rzeczy Znalezionych. Pracownicy Polregio często sami próbują ustalić właściciela i nawiązać z nim kontakt, o ile jest to możliwe. W przeciwnym razie to podróżny powinien przejąć inicjatywę. Niezbędne informacje kontaktowe znajdują się na stronie internetowej przewoźnika, a wsparcie można uzyskać również pod numerem infolinii: 22 474 00 44.

Aby odebrać swoją własność w Biurze, należy przedstawić dowód potwierdzający prawo do rzeczy.

„Jeśli nie jest to możliwe, identyfikacja poszukiwanej rzeczy zostaje przeprowadzona na podstawie szczegółowego opisu. Pomocne będzie wskazanie daty i przybliżonej godziny podróży oraz relacji przejazdu. Odbiór zguby wymaga również okazania dokumentu tożsamości” - zaznaczył Leduchowski.

Należy pamiętać o terminach przechowywania znalezisk. Przewoźnik magazynuje przedmioty jedynie przez trzy dni. Po tym czasie dokumenty są odsyłane na policję, a wartościowe rzeczy (powyżej 100 zł) trafiają do powiatowych Biur Rzeczy Znalezionych, podczas gdy przedmioty o niskiej wartości są komisyjnie niszczone. Mimo tych procedur, skuteczność zwrotów jest wysoka. W minionym roku do właścicieli wróciła ponad połowa zagubionego dobytku. Liderami w oddawaniu zgub są województwa: wielkopolskie (88,4 proc.), łódzkie (86 proc.) i lubuskie (76,2 proc.).

