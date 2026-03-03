17-latek zabił babcię i ojczyma. 18-latek z Gdańska napisał, że „postara się to zrobić lepiej”. Przerażające, co publikował

2026-03-03 19:00

W Kadłubie na Opolszczyźnie doszło do strasznej zbrodni. 17-latek miał zabić babcię i ojczyma. Do sieci wrzucił drastyczne nagrania. Okazuje się, że nie wszyscy są wstrząśnięci tym, co się stało. 18-latek z Gdańska w sieci pochwalał zbrodnię i napisał, że został "zmotywowany do działania".

Zbrodnia, do jakiej doszło w Kadłubie na Opolszczyźnie mrozi krew w żyłach. 17-latek zamordował babcię i ojczyma, a drastyczne nagranie zamieścił w sieci. Przyznał się w nim do dokonania zbrodni. Niestety, wideo, które trafiło do mediów społecznościowych, przyniosło wiele negatywnych konsekwencji - w wielu szkołach dzieci miały pokazywać sobie to właśnie, mrożące krew w żyłach nagranie zbrodni.

Jak się okazuje, niektórym się ono spodobało. 18-latek z Gdańska komentował w sieci zbrodnię dokonaną przez nastolatka z Opolszczyzny. Pisał m.in., że 17-latek „zmotywował go do działania”, że „postara się to zrobić lepiej” i „lubi terror”.

Policjanci z Gdańska zostali poinformowani o tych wpisach przez Funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zgłoszenie wymagało natychmiastowego i błyskawicznego działania, dlatego nad tą sprawą pracowali policjanci z komendy miejskiej, z Przymorza i Wrzeszcza. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej kryminalni ustalili tożsamość autora wpisów oraz jego adres - podała we wtorek sierż. Edyta Krefta z gdańskiej komendy.

18-latek pisał obrzydliwe rzeczy. Został zatrzymany

Policjantka dodała, że 18-latek został zatrzymany w mieszkaniu na terenie Gdańska. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. telefon komórkowy, tablet oraz laptop, które zostały przekazane do badań biegłemu sądowemu z zakresu pozyskiwania danych teleinformatycznych.

Usłyszał on we wtorek (3.03.2026) zarzut publicznego nawoływania do zbrodni i pochwalania popełnienia przestępstwa. Został też objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 3 lat więzienia.

