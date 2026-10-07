Zakrwawiony owczarek umierał na asfalcie w Nowym Dworze Gdańskim. Liczyła się każda minuta

Wypadek w Ostaszewie. Policja ratuje potrąconego owczarka

Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w Ostaszewie. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim w trakcie patrolu zauważyli owczarka niemieckiego leżącego na jezdni. Funkcjonariusze z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego natychmiast się zatrzymali i ruszyli zwierzęciu na ratunek.

Policjanci szybko zorientowali się, że pies odniósł poważne obrażenia. Miał m.in. otwarte złamanie przedniej łapy, z której mocno krwawił. Wszystko wskazywało na to, że wcześniej potrącił go samochód. Stan owczarka był bardzo poważny. Pies leżał bezsilnie na jezdni i tracił coraz więcej krwi.

- Policjanci niezwłocznie udzielili mu pomocy zatamowali krwawienie, opatrzyli ranną kończynę i okryli psa kocem termicznym. W czasie, gdy funkcjonariusze zajmowali się rannym zwierzęciem, na miejsce przyjechała kobieta. Okazało się, że była właścicielką psa, którego od pewnego czasu poszukiwała – informują funkcjonariusze z Nowego Dworu Gdańskiego.

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Walka o życie owczarka niemieckiego. Czworonóg stracił łapę

Jak ustalono, owczarek niemiecki wcześniej uciekł z posesji, a jego właścicielka jeździła po okolicy, próbując go odnaleźć. Gdy ranny pies został odnaleziony, właściciele od razu przewieźli go do całodobowej placówki weterynaryjnej, gdzie lekarze rozpoczęli walkę o jego życie. Zwierzę udało się uratować, ale odniesione obrażenia były na tyle poważne, że weterynarze musieli amputować mu jedną z łap.

Kilka dni później do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim wpłynęły podziękowania od właścicielki owczarka. Kobieta podziękowała policjantom za udzieloną pomoc oraz zaangażowanie w ratowanie jej psa.

- Jeżeli widzimy rannego psa lub inne zwierzę, które może znajdować się w stanie zagrożenia życia, nie pozostawiajmy go bez pomocy. W miarę możliwości należy zabezpieczyć miejsce, nie narażając przy tym własnego bezpieczeństwa, oraz powiadomić odpowiednie służby lub skontaktować się z najbliższą placówką weterynaryjną – dodają mundurowi.